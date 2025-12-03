"Vivirlo en primera persona me conmocionó”: el relato de un periodista de La Plata que sufrió un hecho de inseguridad

Ley de Endeudamiento en Provincia: con negociaciones hasta último minuto, hay llamado a sesión
Ley de Endeudamiento en Provincia: con negociaciones hasta último minuto, hay llamado a sesión
En la Autopista La Plata: manejaba borracho un VW Bora y atropelló a un motociclista
Con la presencia de Milei, juraron los nuevos diputados y Martín Menem fue reelecto como presidente de la Cámara
La Plata sin agua este miércoles: los barrios afectados por las obras de Absa
El TC vuelve a girar por Plaza Moreno: autos top y pilotos campeones que estarán en La Plata
La historia viva de la medicina: los nombres de los 160 médicos que serán homenajeados hoy en La Plata
Así sería el sistema que busca regular Didi, Uber y aplicaciones de transporte en La Plata
VIDEO. "Ché que linda...": los comentarios de un diputado que quedó con el micrófono abierto
Papelón de Sofi Martínez en MasterChef: no conoce ‘La Mano de Dios’
Un platense entre "Los personajes del año", rodeado de Mirtha, Moria, Wanda y varias figuras más
Alacranes en La Plata: investigadores de la UNLP trabajan en un antídoto para el veneno
Punto de fuga: la explicación final para cerrar la polémica del gol de Gimnasia a Barracas
¡Atento Pincha! River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026
Cayó “Cachorra” Vargas, la viuda negra que mató al veterano de Malvinas que se enamoró de ella
Nació el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort: qué se sabe de su salud tras la internación
"Lo detestan": Rial reveló quién filtró la famosa nota de Viale a Milei que terminó en escándalo
Favaloro y el Papa Francisco, juntos en un emotivo mural en La Plata: la alegría de los vecinos
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Reclamo en Fiscalías de La Plata a casi un año de la muerte de Agustín Arévalo
Picante mano a mano: Florinda Meza le confesó a Moria Casán cómo fue la primera vez que hizo el amor con Roberto Gómez Bolaños
Valeria Mazza se metió en la polémica y se distanció de Pampita: “Soy diferente, yo jamás he cobrado”
Catupecu Machu: el grito de una generación vuelve a sonar en el Teatro Ópera
Productos, talleres y música en vivo: con entrada gratuita, llega la primera Fiesta de la Frutilla en La Plata
El Municipio moderniza el sistema de notificaciones con firma digital y domicilio electrónico
Insólito: cinco amigos argentinos viajaron a Miami en plan de "despedida de soltero" y se convirtieron en "mecheros vip"
Guillermo Francella sufrió un accidente en España y terminó con varias lesiones
Cuenta DNI en diciembre: cómo obtener descuentos de hasta 40% acumulables
Los Pumas, con Fiji, España y Canadá: cómo llegan al Mundial los rivales del seleccionado argentino
Los detalles del millonario plan de inversión para exportar gas natural licuado desde el Puerto La Plata
Fuerte retroceso de la UNLP en un ranking regional y Argentina se queda sin representantes en el top 50
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El periodista Alejandro Pueblas sufrió un intento de robo en su casa de La Plata y denunció falta de respuesta policial
En un contexto donde la inseguridad se mantiene entre las principales preocupaciones a nivel nacional, el periodista Alejandro Pueblas, reconocido por su labor en América TV y A24, denunció haber sido víctima de un intento de robo en su casa de Los Hornos, en La Plata. El hecho ocurrió mientras él se encontraba cerca de la vivienda y su pareja estaba dentro del domicilio.
Pueblas contó que no es la primera vez que sufre un episodio delictivo en esa propiedad, pero sí la primera en la que estaba presente alguien en el interior. “Aunque estoy acostumbrado a informar sobre casos de inseguridad, vivirlo en primera persona me conmocionó”.
El periodista aseguró que tanto él como sus vecinos ya identificaron a quienes suelen delinquir en la zona. “Es una zona liberada, como tantas del Conurbano. Vienen a diario. Ya sabemos quiénes son, porque te roban en una esquina o en un almacén: son siempre los mismos”, afirmó.
El momento del intento de ingreso
Según relató, los delincuentes aprovecharon un breve lapso en el que él salió de su casa: “Pensaron que no estaba. Cuando vieron que me fui, uno forzó el único lugar sin rejas, ingresó y vio que mi pareja estaba bañándose”.
LE PUEDE INTERESAR
Cayó “Cachorra” Vargas, la viuda negra que mató al veterano de Malvinas que se enamoró de ella
Al advertir la presencia del intruso, su pareja se encerró en el baño con un cuchillo mientras el ladrón salió a buscar a otros cuatro cómplices para ingresar nuevamente.
Pueblas regresó a los pocos minutos y se encontró con la escena: “Los embestí con el auto en la puerta de mi casa. Tuve que chocarlos y salieron corriendo. Salí del auto gritando que estaba armado y se fueron”.
Sobre su reacción, sostuvo: “Fue la única manera de evitar que volvieran a entrar. Vi que tenían la intención de trepar la pared”.
Críticas al accionar policial
El periodista apuntó contra la Comisaría 3° de Los Hornos, a la que acusó de no presentarse pese a estar al tanto de los delincuentes que operan en la zona. “Nunca aparecieron y ya los tienen identificados. Saben quiénes son y no hacen nada”, cuestionó.
Destacó, en cambio, la rápida respuesta del comando: “Llamamos al 911 y estuvieron en dos minutos”.
Pueblas también criticó la demora en las tareas periciales: “El episodio fue a las 15 y vinieron a hacer las pericias criminalísticas recién a las 21. Para esa hora, yo ya había cambiado la ventana, puesto la reja y limpiado todo. Vinieron a lavarse las manos por el mal procedimiento”.
Preocupación y un mensaje contundente
Finalmente, expresó su inquietud respecto del intento de ingreso, dado que por su trabajo maneja información policial. “Me llamó la atención la insistencia de los delincuentes”, señaló.
Y cerró con una frase tajante: “Si estaban adentro de mi casa, moría yo o moría el delincuente. Lo tengo totalmente decidido. No me va a temblar el pulso para matar a alguien que entre a robar. Ese es el límite”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí