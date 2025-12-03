Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo: mañana sale gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

"Vivirlo en primera persona me conmocionó": el relato de un periodista de La Plata que sufrió un hecho de inseguridad

"Vivirlo en primera persona me conmocionó”: el relato de un periodista de La Plata que sufrió un hecho de inseguridad
3 de Diciembre de 2025 | 17:10

Escuchar esta nota

El periodista Alejandro Pueblas sufrió un intento de robo en su casa de La Plata y denunció falta de respuesta policial

En un contexto donde la inseguridad se mantiene entre las principales preocupaciones a nivel nacional, el periodista Alejandro Pueblas, reconocido por su labor en América TV y A24, denunció haber sido víctima de un intento de robo en su casa de Los Hornos, en La Plata. El hecho ocurrió mientras él se encontraba cerca de la vivienda y su pareja estaba dentro del domicilio.

Pueblas contó que no es la primera vez que sufre un episodio delictivo en esa propiedad, pero sí la primera en la que estaba presente alguien en el interior. “Aunque estoy acostumbrado a informar sobre casos de inseguridad, vivirlo en primera persona me conmocionó”.

El periodista aseguró que tanto él como sus vecinos ya identificaron a quienes suelen delinquir en la zona. “Es una zona liberada, como tantas del Conurbano. Vienen a diario. Ya sabemos quiénes son, porque te roban en una esquina o en un almacén: son siempre los mismos”, afirmó.

El momento del intento de ingreso

Según relató, los delincuentes aprovecharon un breve lapso en el que él salió de su casa: “Pensaron que no estaba. Cuando vieron que me fui, uno forzó el único lugar sin rejas, ingresó y vio que mi pareja estaba bañándose”.

Al advertir la presencia del intruso, su pareja se encerró en el baño con un cuchillo mientras el ladrón salió a buscar a otros cuatro cómplices para ingresar nuevamente.

Pueblas regresó a los pocos minutos y se encontró con la escena: “Los embestí con el auto en la puerta de mi casa. Tuve que chocarlos y salieron corriendo. Salí del auto gritando que estaba armado y se fueron”.

Sobre su reacción, sostuvo: “Fue la única manera de evitar que volvieran a entrar. Vi que tenían la intención de trepar la pared”.

Críticas al accionar policial

El periodista apuntó contra la Comisaría 3° de Los Hornos, a la que acusó de no presentarse pese a estar al tanto de los delincuentes que operan en la zona. “Nunca aparecieron y ya los tienen identificados. Saben quiénes son y no hacen nada”, cuestionó.

Destacó, en cambio, la rápida respuesta del comando: “Llamamos al 911 y estuvieron en dos minutos”.

Pueblas también criticó la demora en las tareas periciales: “El episodio fue a las 15 y vinieron a hacer las pericias criminalísticas recién a las 21. Para esa hora, yo ya había cambiado la ventana, puesto la reja y limpiado todo. Vinieron a lavarse las manos por el mal procedimiento”.

Preocupación y un mensaje contundente

Finalmente, expresó su inquietud respecto del intento de ingreso, dado que por su trabajo maneja información policial. “Me llamó la atención la insistencia de los delincuentes”, señaló.

Y cerró con una frase tajante: “Si estaban adentro de mi casa, moría yo o moría el delincuente. Lo tengo totalmente decidido. No me va a temblar el pulso para matar a alguien que entre a robar. Ese es el límite”.

