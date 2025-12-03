Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Se despertó y vio a un ladrón huyendo con su bicicleta

3 de Diciembre de 2025 | 03:19
Edición impresa

El delito en City Bell bien puede decirse que “marcha sobre ruedas”. Y es literal, porque en las primeras horas de ayer un frentista del lugar se levantó de la cama en su casa sobresaltado por ruidos extraños y observó que un ladrón escapaba con la bicicleta que estaba en su casa.

Oficialmente se informó que el ilícito ocurrió a las 5.30 en un domicilio de 467 entre 14 C y 15. “El damnificado, de 39 años, alcanzó a ver al delincuente que tras forzar el portón de la vivienda, se iba con la bici y lo corrió, pero en vano. Está filmado”, cerró.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El clásico del siglo

Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata

No se salva nadie: la trama del ataque a la concejal de La Plata en Barrio Norte

VIDEO. El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos

Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad

VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas
+ Leidas

Del secundario a la vida, llevan medio siglo de reuniones y viajes

Qué dicen los hinchas del clásico histórico

La Ciudad ya tiene el nuevo Código de Ordenamiento Urbano

La libertaria que estuvo presa en EE UU y seguiría en Diputados

River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026

La Reserva juega una final histórica con Boca

Convocan a un encuentro de exalumnos del Nacional

En el Pincha la duda es reforzar el medio o arriba
Últimas noticias de Policiales

Culatazo, sangre y temor: otro robo al filo de la tragedia en City Bell

El crimen de Mateo: una audiencia decisiva y una familia que no afloja

Cuádruple femicidio: desmienten a una testigo

Cae una red de explotación infantil: hubo allanamientos en La Plata
Espectáculos
¿Beto vs. Edith?: el peor final para el matrimonio televisivo
“Nueve Auras”: reconstruyendo a Fabián Bielinski, ese relámpago en la botella
Horacio D’Alessandro: adiós a un creador digital y un artista “de lo que queda”
Nancy Pazos, sin filtros contra Leuco: “Le sacamos la ficha finalmente”
“No pago por amor”: el motivo por el que Baby Etchecopar no se habla con un hijo
La Ciudad
Los alimentos meten presión: la inflación platense llegó otra vez al 2,2%
Del secundario a la vida, llevan medio siglo de reuniones y viajes
Los médicos celebran su Día con múltiples desafíos y debates
$3.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y aumenta el pozo
La República de los Niños de festejo y con nuevo gobierno infantil
Deportes
Qué dicen los hinchas del clásico histórico
El Heredero: “Al hincha le digo que vamos a dejar la vida”
¿Bono optativo para los socios?
La Reserva juega una final histórica con Boca
Pablo Aguiar: “Es un momento muy lindo que se está viviendo en el club”
Información General
110 desbloqueos al día: el umbral de la adicción digital
Platenses impulsan la figura del Abogado del Niño a nivel global
Coqueluche en alza: 7 niños murieron este año en el país
Manejaba con 2,24 de alcohol en sangre en la Ruta 5: "No tuvimos una noche buena", la insólita excusa
¿Nos quedamos sin Mantecol en las Fiestas? Denuncian suspensiones en la planta de Georgalos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla