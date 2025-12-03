Se despertó y vio a un ladrón huyendo con su bicicleta

El delito en City Bell bien puede decirse que “marcha sobre ruedas”. Y es literal, porque en las primeras horas de ayer un frentista del lugar se levantó de la cama en su casa sobresaltado por ruidos extraños y observó que un ladrón escapaba con la bicicleta que estaba en su casa.

Oficialmente se informó que el ilícito ocurrió a las 5.30 en un domicilio de 467 entre 14 C y 15. “El damnificado, de 39 años, alcanzó a ver al delincuente que tras forzar el portón de la vivienda, se iba con la bici y lo corrió, pero en vano. Está filmado”, cerró.