Ezequiel Piovi: “Nos faltó puntería y estar más firmes en la pelota parada”

La Provincia reabre la paritaria con docentes, estatales y médicos
La Provincia reabre la paritaria con docentes, estatales y médicos
Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
Alak habló en el Concejo con eje en las obras y un llamado a la unidad
La hora de comprar manuales: la cuenta que va de 20 mil a 100 mil pesos
$3.000.000: crece la expectativa por el nuevo pozo del Cartonazo
Milei se reuniría con el gendarme argentino liberado, pese a la AFA
Milei refuerza el vínculo con Trump: recibió al embajador de EE.UU.
Empezó el juicio por el hundimiento del ARA San Juan, 9 años después
Actividades: tango, apoyo escolar, talleres, discapacidad y autismo
El ex de Piparo en el banquillo: dolo o culpa, la clave de un juicio de alto impacto
Terror en Parque Patricios por un derrumbe que sacudió un barrio
Una joven denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse
La inseguridad no cree en Dios y ahora golpeó en una iglesia
El drama de las familias argentinas que quedaron varadas por la guerra
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Luego de la derrota ante Vélez, Ezequiel Piovi fue uno de los futbolistas en detenerse en zona mixta para dejar su análisis acerca de lo que dejó el partido de anoche en el Estadio UNO. “Tuvimos algunas situaciones, pero ahora tenemos que dar vuelta la página y pensar en el próximo compromiso que se nos viene”, comentó.
Siguiendo esta misma línea, Keki agregó: “Nos faltó más puntería y en la pelota parada estar más firmes, pero son detalles, hay que seguir trabajando que queda mucho camino por recorrer”.
Por su parte, el volante fue uno de los futbolistas con rendimiento más regular, y hasta recibió algunos aplausos de los hinchas albirrojos presentes en el Jorge Luis Hirschi: “Me vengo sintiendo más cómodo y aportando desde donde me toca, pero a pesar de eso me voy con un sentimiento de bronca por la derrota, no era lo que esperábamos”.
“Me sentí muy cómodo jugando, pero me voy con bronca por el resultado”
Ezequiel Piovi,
jugador de Estudiantes.
Por otro lado, con relación a la llegada de Alexander Medina a la dirección técnica de Estudiantes, y de como han sido estas primeras semanas con el uruguayo al mando, el ex jugador de Liga de Quito expresó: “El Cacique fue muy bien recibido por nosotros, todavía no vamos ni una semana y ya tuvimos 2 partidos, pero es cuestión de trabajo y de captar lo que nos pide”.
Por último, haciendo referencia a la posible medida de fuerza de suspender la novena fecha del Apertura, decisión que se conocerá hoy, Piovi expresó: “El descanso es bueno (por el paro), pero nosotros queremos jugar, queremos seguir compitiendo”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí