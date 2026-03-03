Ezequiel Piovi: “Nos faltó puntería y estar más firmes en la pelota parada”

Luego de la derrota ante Vélez, Ezequiel Piovi fue uno de los futbolistas en detenerse en zona mixta para dejar su análisis acerca de lo que dejó el partido de anoche en el Estadio UNO. “Tuvimos algunas situaciones, pero ahora tenemos que dar vuelta la página y pensar en el próximo compromiso que se nos viene”, comentó.

Siguiendo esta misma línea, Keki agregó: “Nos faltó más puntería y en la pelota parada estar más firmes, pero son detalles, hay que seguir trabajando que queda mucho camino por recorrer”.

Por su parte, el volante fue uno de los futbolistas con rendimiento más regular, y hasta recibió algunos aplausos de los hinchas albirrojos presentes en el Jorge Luis Hirschi: “Me vengo sintiendo más cómodo y aportando desde donde me toca, pero a pesar de eso me voy con un sentimiento de bronca por la derrota, no era lo que esperábamos”.

Por otro lado, con relación a la llegada de Alexander Medina a la dirección técnica de Estudiantes, y de como han sido estas primeras semanas con el uruguayo al mando, el ex jugador de Liga de Quito expresó: “El Cacique fue muy bien recibido por nosotros, todavía no vamos ni una semana y ya tuvimos 2 partidos, pero es cuestión de trabajo y de captar lo que nos pide”.

Por último, haciendo referencia a la posible medida de fuerza de suspender la novena fecha del Apertura, decisión que se conocerá hoy, Piovi expresó: “El descanso es bueno (por el paro), pero nosotros queremos jugar, queremos seguir compitiendo”.