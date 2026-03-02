¡A guardar los celulares!: rige la ley para aulas libres de teléfonos

Milei en el Congreso: Cristina "va a seguir presa", gritos y pocos anuncios
Milei en el Congreso: Cristina "va a seguir presa", gritos y pocos anuncios
La vida en la Región de destacadas personalidades, el suple por los 142 años de EL DIA
Arrancó el paro docente y posterga el inicio de clases en las escuelas bonaerenses: la UNLP, también de huelga
Chileno con frondoso prontuario cayó en La Plata por atropellar a una mujer al intentar huir de un robo
VIDEO. ¡Pura emoción! Nahuel Gallo llegó a Argentina y se reencontró con su familia
Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Tigre
Israel lanza una ofensiva contra Irán y advierte de que serán "muchos días" de combate
Caen las bolsas y suben el petróleo y el gas por el conflicto en Medio Oriente
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Leé las noticias que otros medios no exhiben
Hay dos nuevos participantes en Gran Hermano Generación Dorada y llega la primera gala de nominación
El impactante casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari: romántica ceremonia junto al río, las fotos
Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en La Plata
Paro y nueva protesta en la UNLP contra la reforma laboral y mejoras salariales
Con una marcha, la CGT va a la Justicia contra la reforma laboral
Crece el malestar en La Plata por la baja frecuencia de los micros y el aumento del boleto
Dolor en La Plata por la muerte de Raúl Fernández, contador y ex funcionario bonaerense
Clubes de barrio al rojo y necesitados de ayuda para existir
A partir de marzo: ARBA abandona el cobro bimestral y factura las patentes de forma mensual
Los números de la suerte del lunes 2 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Opositores hablaron de un tono “híper violento y consignas populistas”
La indiferencia de Milei ante su vicepresidenta con ayuda de la TV oficial
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
A pesar del paro en escuelas públicas, comienza a regir la norma provincial N°15.534 que prohibe el uso de estos dispositivos en los salones de nivel primario. Excepciones pedagógicas y monitoreo institucional
Escuchar esta nota
El uso de teléfonos celulares queda restringido desde hoy en todas las escuelas primarias de la Provincia de Buenos Aires. La medida entra en vigencia con el inicio del ciclo lectivo 2026 y alcanza a establecimientos de gestión estatal y privada en todo el territorio bonaerense.
Los alumnos podrán asistir con los celulares, pero deberán guardarlo y apagarlo en las clases. Esto difiere con otras normas similares de otros países del mundo en las que directamente se prohibe el ingreso de dispositivos.
La regulación está contemplada en la Ley N° 15.534, sancionada el 18 de septiembre por la Legislatura provincial y publicada en el Boletín Oficial el 14 de octubre pasado. El proyecto fue impulsado por el senador Emmanuel González Santalla (Unión por la Patria) junto con la entonces senadora Lorena Mandagarán (GEN).
La norma establece que los alumnos del nivel primario solo podrán utilizar dispositivos digitales cuando exista un requerimiento o autorización expresa del docente con fines pedagógicos. Fuera de esas situaciones, los celulares deberán permanecer guardados y apagados durante toda la jornada escolar, incluidos los recreos.
El texto legal fija como principio el “uso responsable” de pantallas en el ámbito escolar, limitado al cumplimiento de objetivos curriculares. En la práctica, implica la prohibición de su utilización libre dentro del establecimiento.
Los estudiantes podrán concurrir con el dispositivo por razones de seguridad vinculadas al traslado entre el hogar y la escuela, pero no podrán emplearlo dentro de la institución salvo indicación docente. La responsabilidad de la implementación recae en cada establecimiento, bajo supervisión de la autoridad de aplicación que designe el Poder Ejecutivo.
LE PUEDE INTERESAR
Los números de la suerte del lunes 2 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Desde el punto de vista pedagógico, los fundamentos del proyecto señalan la necesidad de reducir factores de distracción, fortalecer la atención en clase y promover la interacción presencial entre pares.
Durante el tratamiento parlamentario se citaron resultados del informe PISA 2024, que ubican a la Argentina como el país con mayor nivel de distracción en clase por uso de dispositivos entre los 80 sistemas educativos evaluados. Más de la mitad de los estudiantes de 15 años reconoció perder concentración por el uso de su propio celular o el de sus compañeros.
A nivel provincial, se indicó que el 54% de los alumnos admite distraerse durante la jornada escolar. Asimismo, los resultados del Operativo Aprender 2024 muestran que más de la mitad de los estudiantes se encuentra por debajo del nivel básico en Matemática.
Según los argumentos oficiales, la regulación busca incidir en variables como la atención sostenida, el desempeño académico y la convivencia escolar, además de reducir conflictos asociados al uso inadecuado de dispositivos, como situaciones de ciberacoso o acceso a plataformas de apuestas online.
La ley prevé que el Poder Ejecutivo designe una autoridad de aplicación encargada de monitorear su implementación y articular acciones con la Dirección General de Cultura y Educación.
Desde ese organismo señalaron que la norma se integra a prácticas que ya se desarrollaban en numerosos establecimientos, donde el uso de celulares estaba limitado a actividades con planificación docente. Indicaron que continuará la formación en educación y ciudadanía digital, así como la construcción de acuerdos institucionales con participación de docentes y familias.
El seguimiento incluirá relevamientos sobre niveles de atención, desempeño académico, conflictividad escolar y situaciones de bullying iniciadas en el ámbito escolar.
En paralelo, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó una ampliación de la regulación para el nivel secundario. El tratamiento definitivo aún no fue completado y el abordaje prevé criterios diferenciados según grupo etario.
La provincia se suma así a otras jurisdicciones que avanzaron con restricciones similares. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementó limitaciones en 2024 mediante la resolución ministerial N° 2075. Neuquén sancionó la Ley N° 3520 y Salta la Ley N° 8474, con alcances que incluyen distintos niveles educativos.
En el plano regional, Brasil adoptó en 2025 una prohibición nacional para clases y recreos en establecimientos públicos y privados; Chile dispuso una regulación con vigencia desde este mes; Bolivia mantiene restricciones desde 2017 y Perú avanzó en 2025. En Estados Unidos, diversos estados establecieron limitaciones y se desarrollaron experiencias de control mediante dispositivos de bloqueo físico.
1 RESTRICCIONES GLOBALES AL USO DE REDES SOCIALES EN MENORES
Diversos países han establecido marcos legales para limitar el acceso de menores a las redes sociales, fundamentados en la protección de la salud mental y la seguridad digital.
Australia lidera la tendencia con una ley vigente desde diciembre de 2025 que prohíbe el uso de estas plataformas a menores de 16 años, bajo pena de multas de hasta 33 millones de dólares para las empresas incumplidoras. Malasia proyecta una medida similar para 2026, mientras que España y Francia han avanzado en legislaciones que fijan el límite en los 16 y 15 años, respectivamente, incluyendo la prohibición de dispositivos móviles en centros educativos.
En Dinamarca, la regulación establece los 15 años como edad mínima, permitiendo el acceso a partir de los 13 solo con autorización parental. En Estados Unidos, la normativa varía por estado, enfocándose principalmente en la exigencia de consentimiento paterno para la apertura de cuentas.
La implementación técnica enfrenta desafíos como el uso de redes privadas virtuales (VPN) por parte de los adolescentes para eludir bloqueos. Mientras sectores en el Reino Unido califican la situación como un problema de salud pública, en países como Chile, Kenia y Alemania persiste el debate sobre la primacía de la autonomía familiar y la viabilidad técnica de estas restricciones.
2 PROHIBICIONES PARA EL USO DE CELULARES
Desde este año, más de 25 estados de Estados Unidos implementaron leyes o decretos para restringir o prohibir el uso de celulares en escuelas públicas norteamericanas. Varios adoptaron esquemas “bell-to-bell”, que obligan a mantener los dispositivos guardados durante toda la jornada, con antecedentes en Florida y adhesiones posteriores como Nueva York, Nueva Jersey, Virginia y California, además de una amplia lista de otros estados.
3 POR QUÉ ERRADICAR LOS TELÉFONOS EN LAS AULAS
Diferentes países de Europa avanzaron con la prohibición o restricción del uso de celulares en escuelas para mejorar el rendimiento académico y proteger la salud mental de los estudiantes. Según algunos estudios en Bélgica, España y Reino Unido reportaron mejoras en la concentración y en las notas, mientras que en Noruega se registró una reducción de consultas psicológicas tras limitar su uso. También se observaron menos casos de bullying y mayor interacción presencial.
4 SEIS DE CADA DIEZ ALUMNOS HACEN LA TAREA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Un informe de Argentinos por la Educación y el MIT revela que el 66% de los estudiantes de entre 9 y 17 años en Argentina emplea herramientas de inteligencia artificial para realizar tareas escolares. Basado en datos de Unicef y Unesco, el documento señala que, aunque el 76% de los menores conoce la IA generativa y el 58% utilizó ChatGPT, su aplicación es mayoritariamente educativa, seguida por la búsqueda de información y el entretenimiento.
El análisis destaca beneficios en el aprendizaje adaptativo y la gestión institucional, como sistemas de tutoría inteligente, automatización de contenidos docentes y alertas tempranas para prevenir el abandono escolar. Estas tecnologías permiten personalizar la enseñanza y optimizar el procesamiento de datos sobre matrícula y asistencia mediante plataformas analíticas.
No obstante, el estudio identifica riesgos como el aprendizaje superficial, la pérdida de pensamiento crítico y la deshonestidad académica. Los autores advierten sobre la dependencia tecnológica y los sesgos algorítmicos, concluyendo que la integración de la IA en el sistema educativo requiere marcos normativos, formación docente y criterios pedagógicos que prioricen la autonomía intelectual.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí