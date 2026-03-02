¡A guardar los celulares!: rige la ley para aulas libres de teléfonos

En algunos cursos habrá cajas para dejar el celular / Web

El uso de teléfonos celulares queda restringido desde hoy en todas las escuelas primarias de la Provincia de Buenos Aires. La medida entra en vigencia con el inicio del ciclo lectivo 2026 y alcanza a establecimientos de gestión estatal y privada en todo el territorio bonaerense.

Los alumnos podrán asistir con los celulares, pero deberán guardarlo y apagarlo en las clases. Esto difiere con otras normas similares de otros países del mundo en las que directamente se prohibe el ingreso de dispositivos.

La regulación está contemplada en la Ley N° 15.534, sancionada el 18 de septiembre por la Legislatura provincial y publicada en el Boletín Oficial el 14 de octubre pasado. El proyecto fue impulsado por el senador Emmanuel González Santalla (Unión por la Patria) junto con la entonces senadora Lorena Mandagarán (GEN).

La norma establece que los alumnos del nivel primario solo podrán utilizar dispositivos digitales cuando exista un requerimiento o autorización expresa del docente con fines pedagógicos. Fuera de esas situaciones, los celulares deberán permanecer guardados y apagados durante toda la jornada escolar, incluidos los recreos.

MARCO NORMATIVO Y CRITERIOS

El texto legal fija como principio el “uso responsable” de pantallas en el ámbito escolar, limitado al cumplimiento de objetivos curriculares. En la práctica, implica la prohibición de su utilización libre dentro del establecimiento.

Los estudiantes podrán concurrir con el dispositivo por razones de seguridad vinculadas al traslado entre el hogar y la escuela, pero no podrán emplearlo dentro de la institución salvo indicación docente. La responsabilidad de la implementación recae en cada establecimiento, bajo supervisión de la autoridad de aplicación que designe el Poder Ejecutivo.

Desde el punto de vista pedagógico, los fundamentos del proyecto señalan la necesidad de reducir factores de distracción, fortalecer la atención en clase y promover la interacción presencial entre pares.

EL DEBATE LEGISLATIVO

Durante el tratamiento parlamentario se citaron resultados del informe PISA 2024, que ubican a la Argentina como el país con mayor nivel de distracción en clase por uso de dispositivos entre los 80 sistemas educativos evaluados. Más de la mitad de los estudiantes de 15 años reconoció perder concentración por el uso de su propio celular o el de sus compañeros.

A nivel provincial, se indicó que el 54% de los alumnos admite distraerse durante la jornada escolar. Asimismo, los resultados del Operativo Aprender 2024 muestran que más de la mitad de los estudiantes se encuentra por debajo del nivel básico en Matemática.

Según los argumentos oficiales, la regulación busca incidir en variables como la atención sostenida, el desempeño académico y la convivencia escolar, además de reducir conflictos asociados al uso inadecuado de dispositivos, como situaciones de ciberacoso o acceso a plataformas de apuestas online.

IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO

La ley prevé que el Poder Ejecutivo designe una autoridad de aplicación encargada de monitorear su implementación y articular acciones con la Dirección General de Cultura y Educación.

Desde ese organismo señalaron que la norma se integra a prácticas que ya se desarrollaban en numerosos establecimientos, donde el uso de celulares estaba limitado a actividades con planificación docente. Indicaron que continuará la formación en educación y ciudadanía digital, así como la construcción de acuerdos institucionales con participación de docentes y familias.

El seguimiento incluirá relevamientos sobre niveles de atención, desempeño académico, conflictividad escolar y situaciones de bullying iniciadas en el ámbito escolar.

SECUNDARIA Y ANTECEDENTES

En paralelo, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó una ampliación de la regulación para el nivel secundario. El tratamiento definitivo aún no fue completado y el abordaje prevé criterios diferenciados según grupo etario.

La provincia se suma así a otras jurisdicciones que avanzaron con restricciones similares. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementó limitaciones en 2024 mediante la resolución ministerial N° 2075. Neuquén sancionó la Ley N° 3520 y Salta la Ley N° 8474, con alcances que incluyen distintos niveles educativos.

En el plano regional, Brasil adoptó en 2025 una prohibición nacional para clases y recreos en establecimientos públicos y privados; Chile dispuso una regulación con vigencia desde este mes; Bolivia mantiene restricciones desde 2017 y Perú avanzó en 2025. En Estados Unidos, diversos estados establecieron limitaciones y se desarrollaron experiencias de control mediante dispositivos de bloqueo físico.