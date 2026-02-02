Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este lunes 2 de febrero

Espectáculos |Loock y narrativa al tono

Nicki Nicole sorprendió en los Grammy: simbolizó su etapa musical, atuendo con jazmines y empoderamiento femenino   

2 de Febrero de 2026 | 07:26

La cantante rosarina sorprendió en la ceremonia de Los Ángeles. La aparición de Nicki Nicole en la alfombra roja de los Grammy 2026 tomó la atención por su propuesta.

Así, la cantante rosarina presentó un nuevo concepto artístico centrado en el amor propio. Jazmines como símbolo autovaloración y narrativa de empoderamiento femenino. 

“Este look representa un futuro musical mío que viene, que tiene mucho que ver con un concepto sobre el amor propio”, explicó Nicki a AP Live.

De esta manera señaló la importancia de su nuevo álbum e hizo hincapié en el significado íntimo de los jazmines: “Lo que para mí significan es la definición del amor propio. Abrazar los jazmines es en base a abrazarse una misma y a quererse una misma y saber amarse. Entonces, este es como el amuleto que me acompaña, como si estuviera acá con mi amor propio”, afirmó la artista.

Allí, Nicole reforzó esta identidad visual al conjugar un vestido de inspiración lencera en blanco etéreo, transparencias delicadas y un accesorio metálico representando jazmines.

Un look que se destacó por su modernidad, dónde la pieza clave del vestuario fue una escultura floral realizada por el artista Alex Sobrón.

“Mientras voy haciendo las canciones, una va también llenándose de respuestas a esas preguntas inconscientes de lo que es saber quererse, saber valorarse, la autovaloración de uno, no solo en lo personal, sino también en la música”, señaló. Relató que este proceso se vincula directamente con su experiencia en la industria musical: “Siento que como mujer, en la industria, siempre hay que dar dos pasitos más. También es como encontrar ese mundo en donde una no se sienta poca cosa y realmente se autovalore el talento de cada mujer en cada contexto y cada trabajo”.

La dimensión del mensaje también central en su discurso. “El disco habla un poco de eso, puntualmente en lo femenino, ya que yo soy mujer, pero la verdad yo siento que mucha gente se va a sentir representada y es una manera también de poder acompañarlos en ese camino”, compartió.

La artista describió el cierre de un ciclo durante la noche de los Grammy: estaba nominada por su álbum NAIKI como Mejor Álbum de Música Urbana, categoría en la que finalmente venció Bad Bunny.

 “Hoy en los Grammy se cierra lo que es el álbum nominado y da pie también todo lo que me acompaña, tanto de vestuario como también el cambio de pelo y muchas otras cosas, a lo nuevo, a lo que realmente se viene”, expresó en la entrevista.

Finalmente, bueno es saber que, el mencionado vestido reunió detalles técnicos de relieve. Largo en tono nude, confeccionado en gasa translúcida, con corset estructurado y bustier adornado con flores. 

Asimismo, el accesorio floral metálico funcionó como un eje simbólico de toda la puesta. Llevado como un amuleto, reforzó una idea de identidad y autoafirmación.

