Febrero llegó a La Plata con calor y amenazado por lluvias para esta semana, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Tras un domingo sofocante, para este lunes se espera que el termómetro alcance los 32 grados.

La jornada se presentará mayormente a parcialmente nublada, con viento del norte que rotará al noroeste, y que no superará los 22 kilómetros por hora. Es por eso que si bien el sol asomará de a ratos, el inicio de la semana será con calor y una sensación de pesadez.

El pronóstico del tiempo para La Plata

La semana seguirá con un martes en donde la temperatura oscilará entre los 23 y los 32 grados. El cielo estará parcialmente nublado hasta la noche, momento en que ya se tornará mayormente nublado. Además el viento comenzará soplando del noroeste y virará hacia el sur.

El miércoles, en tanto, volverá a presentarse parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 24 grados y una máxima de 32 grados. En tanto que para el jueves se anuncian chaparrones que, según el SMN, alcanzan el 40% de probabilidades. Además el termómetro escalará hasta los 33 grados.

Las lluvias traerán alivio el viernes debido a que la temperatura descenderá hasta los 28 grados, en una jornada que estará mayormente nublada y sin agua.

¿Y el finde? El organismo pronostica que en La Plata asomará el sol pero el termómetro no superará los 30 grados.