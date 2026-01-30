El Gobierno anunció cambios en el DNI y el Pasaporte: cuáles son las modificaciones

VIDEO.- Susto, peligro y un vecino herido por desprendimiento de mampostería en 7 entre 46 y 47
Comenzarán a regir a partir de febrero
La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) informó que a partir de febrero habrá cambios en el Documento Nacional de Identificación (DNI) y el Pasaporte con el objetivo es evitar fraudes, así como también agilizar la verificación de identidad y modernizar integralmente el sistema documental argentino.
En las Disposiciones 54/2026 y 55/2026 se anunció que el organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Interior del ministerio del Interior hará modificaciones en los DNI y Pasaporte de argentinos desde el 1° de febrero.
Los menores de 14 años recibirán un DNI con iguales características al de mayores, mientras que para los niños menores de 5 años se incluirá la firma corresponde al padre, madre, tutor o representante legal.
Para extranjeros, el DNI, tanto menores como mayores, presenta las mismas características que el de un argentino.
Esta nueva versión seguirá contando con un chip electrónico, un código QR y continuará siendo impreso en láser sobre policarbonato, un material más resistente y duradero.
Ahora, a las ya establecidas, se aprobaron las medidas de seguridad Nivel 1, que “son aquellas que pueden ser identificadas a simple vista sin la necesidad de herramientas para tal menester”.
Las autoridades indicaron que la totalidad de los pasaportes emitidos con anterioridad al dictado de esta nueva medida mantendrán su plena vigencia y serán válidos hasta la fecha de su vencimiento. A su vez, destacaron que, hasta agotar la existencia de materiales, se continuará utilizando los insumos existentes en el organismo para la confección y emisión del Pasaporte.
Cubierta o E-Cover: la cubierta está constituida en base celulósica con acabado acrílico. El color de las tapas es azul oscuro La impresión utilizada en las leyendas, escudos y símbolos es realizada en color oro.
En el sector central, aparecen impresas las leyendas “MERCOSUR” y “REPÚBLICA ARGENTINA”, el Escudo Nacional, y por debajo de estos, la leyenda “PASAPORTE” y el símbolo internacional de pasaporte electrónico.
Sobre la contratapa se encuentra el mapa de América del Sur y su demarcación política, destacándose la imagen de la República Argentina mediante un rayado de líneas paralelas oblicuas, incluyendo las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y el Sector Antártico Argentino.
Retiración de Tapa y Contratapa: está impresa en offset y calcografía, presentando fondos con guilloches perdidos a dos colores. Cuentan con una roseta de fantasía impresa en dos colores, con relieve perceptible al tacto. La retiración de la tapa incluye una imagen del escudo nacional y ambas cuentan con una representación del globo terráqueo.
Primera Página: se encuentran impresos en offset sobre una hoja de policarbonato los siguientes textos: “MERCOSUR” – “REPÚBLICA ARGENTINA” – “Jefatura de Gabinete de Ministros” – “Registro Nacional de las Personas” sobre el Escudo de la República Argentina.
Agotados los insumos existentes, dónde dice “Jefatura de Gabinete de Ministros” se leerá “Ministerio del Interior”, conforme a lo establecido por la Ley de Ministerios N° 22.520. Luego siguen las leyendas “PASAPORTE ARGENTINO” – “Este documento de 34 páginas, carece de validez si tiene raspaduras, enmiendas o agregados entre líneas no observadas en página 5”.
Hoja de Personalización de Datos: contiene los datos relativos a la persona titular del documento, los cuales son utilizados para la inspección visual y cumplen con los diversos requisitos de los Estados expedidores y organizaciones expedidoras, manteniendo a la vez la uniformidad suficiente para asegurar el interfuncionamiento mundial de todos los pasaportes electrónicos.
La zona de lectura mecánica (ZLM) proporciona un conjunto de datos esenciales en formato normalizado para cada tipo de pasaporte electrónico (44 posiciones cada línea). Los datos que figuran en la ZLM tienen un formato que les permite ser leídos en todo el mundo con máquinas de capacidad estándar.
La ZLM está reservada para datos destinados al uso internacional conforme a las normas internacionales para pasaporte electrónico.
