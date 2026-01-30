Los números de la suerte del viernes 30 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Loma
Lotes ilegales: afirman que labran un acta de contravención por día
El comercio en Los Hornos se expande más allá de la avenida 137
Otro fin de semana con cortes de tránsito por la filmación de la miniserie
La necesidad de regularizar la entrega de medicamentos a jubilados nacionales
Rechazan suspender el DNU que habilita a la SIDE a detener personas
Mercado Libre y Temu llevan su disputa a la Corte por promociones
Enojo de historiadores por el traslado del sable de San Martín
Murió “Beto” Pianelli, el sindicalista que lideraba a los Metrodelegados
Los electrodomésticos repuntan de la mano del consumo de línea blanca
Afirman que continúan las obras en las escuelas de cara al inicio del ciclo lectivo
El factor psicológico, clave en las estafas virtuales en La Plata
VIDEO. El chapuzón salió caro: un caballo ajeno en la pileta
Jubilados ya pueden anotarse en los talleres de verano que organiza Pami
Actividades: milonga en Malvinas, colonia de arte, murga y clases de tela
Juicio por el crimen de Kim: “La Justicia sabe que no es un caso más”
LE PUEDE INTERESAR
