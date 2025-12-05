Una trabajadora sexual fue detenida en 1 y 67

¿Hace "agua" el informe por el arsénico que sale de las canillas? El Consejo Hídrico lo refuta
Una mujer de 45 años fue detenida este jueves en La Plata, acusada de intentar asesinar a un hombre durante una violenta discusión ocurrida a mediados de noviembre cerca del Hospital San Martín. La aprehensión fue realizada en calle 1 y 67, tras una vigilancia encubierta montada por personal policial ante la falta de domicilio estable de la sospechosa.
Según confirmaron fuentes del caso a este diario, la investigación comenzó el 20 de noviembre, cuando un hombre ingresó de urgencia al Hospital San Martín con una herida sangrante en la zona del tórax, producto de un corte profundo que, según los médicos, lo dejó al borde de la muerte.
El cuadro del sujeto herido fue catalogado como “grave”, con riesgo de vida, lo que derivó en una intervención inmediata por parte de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de La Plata.
A partir del testimonio de la víctima y de distintas averiguaciones realizadas por el Grupo Táctico Operativo, los investigadores lograron establecer que la agresora sería una trabajadora sexual que suele desempeñarse en los alrededores de avenida 1, a pocas cuadras del hospital. De acuerdo con la pesquisa, en el contexto de una discusión, la mujer habría atacado al hombre con un elemento cortante, provocándole la lesión que obligó a su internación.
Con los elementos reunidos, la fiscalía solicitó la detención de la mujer, que fue avalada por el juzgado interviniente.
Finalmente, este miércoles, personal policial logró divisarla en avenida 1 y 67, donde la mujer fue interceptada y reducida sin resistencia. Fue trasladada hasta la dependencia correspondiente y quedó alojada a disposición de la UFI N°8, que ya avaló el procedimiento y fijó nuevas directivas para continuar con la investigación.
En paralelo, la víctima continúa en recuperación tras haber sufrido una herida que “puso en riesgo su vida”, según consta en el parte oficial. La investigación ahora busca determinar con precisión el desarrollo de los hechos, el arma utilizada y si hubo testigos que puedan aportar elementos para fortalecer la acusación.
