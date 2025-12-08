Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Entraron a una dietética y arrasaron con todo a su paso

8 de Diciembre de 2025 | 01:06
Una dietética, ubicada en calle 2 entre 38 y 39, fue escenario de un robo que dejó al propietario con pérdidas económicas y una serie de interrogantes sobre cómo lograron ingresar los delincuentes sin que nadie advirtiera la maniobra. El hecho se descubrió cuando una vecina llamó para alertar que el comercio estaba abierto. La advertencia encendió las alarmas.

Ante el aviso, el damnificado se dirigió al lugar y, al llegar, se encontró con un panorama que confirmó lo peor: tanto la persiana como la puerta interna del comercio estaban abiertas. Al ingresar, constató el faltante de una notebook y dinero en efectivo cuyo monto no pudo precisar al momento de la denuncia.

El reciente robo se suma a una seguidilla de episodios contra pequeños comercios en la ciudad, muchos de ellos ubicados en zonas transitadas y a plena luz del día.

 

