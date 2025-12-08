VIDEOS. El impactante recibimiento en el Bosque

Apenas los jugadores de Gimnasia y Estudiantes se iban asomando en la manga para salir al campo de juego, el clima -que venía desde temprano al ritmo de un partido tal especial- el Bosque tomó otro color.

La bombas de humo (colocadas dentro del campo de juego) y la artillería completa de pirotecnia que partió desde las adyacencias del Bosque coparon la visual y el sonido que retumbó en la zona.

UNA FIESTA EN EL BOSQUE 💥 ESPECTACULAR RECIBIMIENTO PARA GIMNASIA EN EL CLÁSICO ANTE ESTUDIANTES#LPFxTNTSports pic.twitter.com/PPGO2lPZPw — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 8, 2025