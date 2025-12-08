VIDEOS. El impactante recibimiento en el Bosque

Arrancó el segundo tiempo | Gimnasia y Estudiantes siguen empatando sin goles
Arrancó el segundo tiempo | Gimnasia y Estudiantes siguen empatando sin goles
Video y fotos.- En City Bell, los hinchas fueron a darle el aliento al Pincha
Un hincha de Gimnasia cayó de la tribuna y está hospitalizado
Galería de fotos y videos.- En el Bosque y el Mondongo: las adyacencias y una previa que se vivió desde temprano
Tomy Etcheverry y el Pacman Giménez, los homenajeados en la previa
En la previa del clásico, las cabinas y el banco de Estudiantes aparecieron con sal
Cinco años sin Sabella: Estudiantes lo recuerda en la previa del clásico platense
Los ganadores del súper sorteo clásico: EL DIA regala remeras del Lobo y el León
No da para más: otros tres motociclistas muertos en La Plata por accidentes de tránsito
Grave accidente en 1 y 32: un ciclista perdió el control en el paso a nivel y lucha por su vida
Dos hijas de un ex campeón con Estudiantes, entre las afectadas por el caos en un teatro: "En peligro", dijo la mamá
“No somos mecheros vip”, el descargo de los argentinos acusados de robo en Miami
ATE ratificó el paro de mañana contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno: cómo afectará en La Plata
Marixa Balli, en medio del éxito de MasterChef: “Cómo les gusta destrozarme”
Katy Perry y Justin Trudeau oficializaron su romance con fotos desde Japón
Los memes de la eliminación de Boca ante Racing, que dejó a River en Sudamericana
¡Atención! Mañana cierra el paso a nivel de 1 y 44: el mapa de desvíos y cuándo reabre
Horror en Indonesia: asciende a 961 los muertos por inundaciones y deslizamientos de tierra
Denuncian que un juez del Tribunal de AFA puede investigar a Tapia
El álbum de fotos íntimo de la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo
El último parte médico por la salud de la Mona Jiménez, que fue operado tras su show en La Plata
Punta Lara: quién era el joven que se arrojó al río y perdió la vida antes de poder ser rescatado
Así funciona La Plata este feriado nacional: basura, micros, estacionamiento y más
Sin mencionar a Maduro, el Gobierno pidió por la liberación del gendarme Nahuel Gallo
¿Inquilinos por siempre?: del sueño de la casa propia a pesadilla en Argentina
Cuenta DNI activó este lunes feriado una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro
Fentanilo contaminado: la duda de si un ser querido murió por él
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Apenas los jugadores de Gimnasia y Estudiantes se iban asomando en la manga para salir al campo de juego, el clima -que venía desde temprano al ritmo de un partido tal especial- el Bosque tomó otro color.
La bombas de humo (colocadas dentro del campo de juego) y la artillería completa de pirotecnia que partió desde las adyacencias del Bosque coparon la visual y el sonido que retumbó en la zona.
UNA FIESTA EN EL BOSQUE 💥 ESPECTACULAR RECIBIMIENTO PARA GIMNASIA EN EL CLÁSICO ANTE ESTUDIANTES#LPFxTNTSports pic.twitter.com/PPGO2lPZPw— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 8, 2025
¡ESPECTACULAR AMBIENTE EN EL BOSQUE PARA RECIBIR A GIMNASIA EN EL CLÁSICO ANTE ESTUDIANTES!
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Kn4k60Mp5W— SportsCenter (@SC_ESPN) December 8, 2025
LE PUEDE INTERESAR
Cinco años sin Sabella: Estudiantes lo recuerda en la previa del clásico platense
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí