En la previa del clásico platense, las cabinas y el banco de Estudiantes aparecieron con sal

En la semana, muñecas malditas aparecieron en las puertas del estadio Jorge Luis Hirschi y, en respuesta a esto, los ingresos al estadio Juan Carmelo Zerillo aparecieron llenos de sal, buscando “mufar” al clásico rival.

