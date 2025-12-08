Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Supertransmi de La Redonda: seguí el clásico platense

Deportes

Tomy Etcheverry y el Pacman Giménez, los homenajeados en la previa

8 de Diciembre de 2025 | 17:34

Escuchar esta nota

Boxeador profesional e hincha reconocido de Gimnasia y Esgrima La Plata, fue una de las figuras destacadas en la previa del clásico ante Estudiantes por las semifinales del Torneo Clausura. El púgil oriundo de Villa Garibaldi recibió un cuadro con una camiseta del “Lobo” con su nombre, como homenaje a su reciente consagración internacional.

El pasado fin de semana, Giménez se quedó con el título Latino de la OMB en la categoría superpluma, dando un paso clave para posicionarse dentro del orden mundial. En el Estadio de la Federación Argentina de Boxeo (FAB), el platense venció al colombiano Maicon Rincón tras diez rounds, por puntos y en decisión unánime. Las tarjetas reflejaron su dominio: 96-93 (Maximiliano Dolce), 97-92 (Raúl Herrera) y 96-93 (José Valera), en una noche que contó con el arbitraje de Gustavo Tomas.

Tomás Etcheverry también recibió su placa. El tenista argentino, al igual que Ayrton Giménez, también recibió su cuadro con la remera de Gimnasia y una placa en reconocimiento al ser hincha del “Lobo”.

 

