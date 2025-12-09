Allanan sedes de la AFA y de varios clubes por la financiera relacionada con el “Chiqui” Tapia

Allanan la sede de la AFA y de varios clubes por la financiera relacionada con el “Chiqui” Tapia
Allanan la sede de la AFA y de varios clubes por la financiera relacionada con el "Chiqui" Tapia
ANTICIPO.- Son más de 30 los operativos que lleva adelante la Justicia
La Justicia allanaba esta mañana la sede de la AFA, además de varios otros clubes, en el marco de la causa que investiga a Sur Finanzas, la financiera ligada a Claudio “Chiqui” Tapia.
Son más de 3o allanamientos los que llevan adelante personal de la Policía Federal, por orden del juez Luis Armella, en la sede de la AFA y en el predio de Ezeiza, la sede de la Superliga, y en Racing, Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Platense, Barracas Central, Armenio, Los Andes, Deportivo Morón y Excursionistas
Uno de los primeros clubes en expresarse al respecto fue Excursionistas, que aclaró que “en el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas”.
Sobre dicha situación, se explicó que “el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo”, y que “el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”.
Nota en desarrollo...
