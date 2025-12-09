Morena Rial: pidieron la elevación a juicio del caso que investiga el supuesto robo

El fiscal de San Isidro Patricio Ferrari solicitó la elevación a juicio oral y público del caso que investiga el presunto robo a una casa en la localidad bonaerense de Villa Adelina y que habría sido cometido por la influencer Morena Rial, según informaron fuentes del caso.

La joven de 26 años y Alan Martínez Fernández se encuentran imputados por los delitos de "robo doblemente agravado por haber sido mediante escalamiento y efracción (hecho 1) en concurso real con robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por ser cometido mediante efracción (hecho 2) en concurso real por robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción (hecho 3)".

