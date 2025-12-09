Morena Rial: pidieron la elevación a juicio del caso que investiga el supuesto robo

Uno por uno, los más de 500 alumnos que fueron distinguidos en el Coliseo Podestá
El fiscal de San Isidro Patricio Ferrari solicitó la elevación a juicio oral y público del caso que investiga el presunto robo a una casa en la localidad bonaerense de Villa Adelina y que habría sido cometido por la influencer Morena Rial, según informaron fuentes del caso.
La joven de 26 años y Alan Martínez Fernández se encuentran imputados por los delitos de "robo doblemente agravado por haber sido mediante escalamiento y efracción (hecho 1) en concurso real con robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por ser cometido mediante efracción (hecho 2) en concurso real por robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción (hecho 3)".
NOTICIA EN DESARROLLO
