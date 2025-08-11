Primera victoria en el Clausura para Argentinos

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso
Argentinos Juniors le ganó 1 a 0 a Unión en La Paternal por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El único gol del partido lo marcó Alan Lescano a los 43 minutos del primer tiempo.
El encuentro, por la fecha 4 del Torneo Clausura, tuvo al Bicho como el equipo que más buscó la victoria. A los 39 minutos del primer tiempo, un tiro libre de Nicolás Oroz se estrelló en el palo, negándole la apertura del marcador.
Sin embargo, el gol no tardaría en llegar. A los 44 minutos, una gran jugada colectiva culminó con una asistencia de Tomás Molina para que Alan Lescano defina de forma magistral y pusiera el 1-0 definitivo.
En el segundo tiempo, Unión salió a buscar el empate, pero el arquero de Argentinos Juniors, Diego “Ruso” Rodríguez, tuvo una actuación destacada para mantener su valla invicta. La defensa de Argentinos también respondió bien, a pesar de los intentos del “Tatengue” por llegar a la igualdad.
Con este resultado, Argentinos consiguió su primera victoria en el torneo.
