La angustia de Eliana Guercio por un tratamiento estético que afectó su salud: “Me tocó vivirlo a mí”

La inflación de julio fue del 1,9% y en doce meses subió 26,6%
La inflación de julio fue del 1,9% y en doce meses subió 26,6%
Polémica por los padrones: la Junta Electoral aprobó un "plan alternativo" en el principal distrito bonaerense
EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de Cerro Porteño - Estudiantes, con todo casi agotado
Quieren prohibir el estacionamiento en torno a las plazas del centro de La Plata: una por una, las zonas afectadas
La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
Paritaria bonaerense: un gremio docente ya aprobó la oferta de aumento salarial del 5%
Fentanilo mortal: citan en La Plata a familiares de víctimas y organizan la segunda marcha al Hospital Italiano
Prohíben el ingreso a la cancha de otro grupo de hinchas de Gimnasia de “La Nueva Generación”
La Plata festeja el Día del Niño en Plaza Moreno a pura música, juegos y espectáculos
Con una nueva sucursal en La Plata OnCity refuerza su presencia en Buenos Aires
Golpeó a su pareja embarazada de tres meses en Ensenada y amenazó con matarla
Viernes 15 de agosto, ¿feriado o día no laborable? Qué va a pasar con la atención en los bancos
Causa Vialidad: ya pueden ejecutar los bienes de Cristina y los demás condenados
SOLICITADA.- La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires alerta sobre la crisis sanitaria por contaminación de fentanilo
Banco Nación: los detalles de una nueva línea de créditos en dólares para desarrollos inmobiliarios
VIDEO. Falsos deliverys asaltaron un almacén cerca del Parque San Martín
Compras inteligentes: liquidaciones y descuentos de hasta el 50% para aprovechar
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Sandra Borghi presentó a su nuevo novio: el empresario que la enamoró fue pareja de varias famosas
Allanamientos en Berisso: dos mujeres detenidas por comercialización de drogas y tenencia de arma de fuego
Dolor en La Plata por la muerte del periodista y docente Teódulo Domínguez
La Provincia en alerta sanitaria por un virus respiratorio: la ocupación de camas pediátricas, al límite en La Plata
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
La angustia de Eliana Guercio por un tratamiento estético que afectó su salud: “Me tocó vivirlo a mí”
En avión y helicóptero: así trasladaron a dos bebas a La Plata para recibir atención de alta complejidad
Hallan diente de un perro gigante que habitó el norte bonaerense hace 200.000 años
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Conmoción en Ensenada: encontraron muerto a un hombre en su casa
Eliana Guercio utilizó sus redes sociales para advertir sobre los riesgos de los tratamientos estéticos en manos de personas sin capacitación. Según reveló, se hizo un retoque con el cual no solo que no obtuvo el resultado que esperaba, sino que sufrió reacciones adversas.
"Ya les voy a contar. Me escriben mucho por privado. Sepan que voy a hacer un vivo contando todo lo que viví y lo que vi. Por favor se los pido, investiguen antes de tocarse con cualquiera, las redes engañan muchísimo. No se fijen en si hay famosas ni en los seguidores, yo entré por ahí", contó Guercio.
La mujer de Sergio “Chiquito” Romero explicó cómo fue su experiencia personal: "Me dijeron a todo que sí, que iba a ser como yo esperaba y después del tratamiento empezaron a cambiar el discurso. No hagan consultas por video donde les den cita para directamente realizar un tratamiento estético. Yo no lo hice, pero hay gente que lo hace".
Guercio aclaró que se encuentra bien: "¡Sí! ¡Estoy bien de salud! Gracias a todos los que se preocupan". Y remarcó que lo cuenta para concientizar a la gente: "Solamente quiero evitar que alguien más pase un mal momento como el que me tocó vivir a mí. Tengo reacciones adversas, pero nada que involucre mi salud. Gracias a Dios, solo es estético, por ahora. ¡Si van a firmar un consentimiento médico, le sacan una foto!".
