La angustia de Eliana Guercio por un tratamiento estético que afectó su salud: “Me tocó vivirlo a mí”

Eliana Guercio utilizó sus redes sociales para advertir sobre los riesgos de los tratamientos estéticos en manos de personas sin capacitación. Según reveló, se hizo un retoque con el cual no solo que no obtuvo el resultado que esperaba, sino que sufrió reacciones adversas.

"Ya les voy a contar. Me escriben mucho por privado. Sepan que voy a hacer un vivo contando todo lo que viví y lo que vi. Por favor se los pido, investiguen antes de tocarse con cualquiera, las redes engañan muchísimo. No se fijen en si hay famosas ni en los seguidores, yo entré por ahí", contó Guercio.

La mujer de Sergio “Chiquito” Romero explicó cómo fue su experiencia personal: "Me dijeron a todo que sí, que iba a ser como yo esperaba y después del tratamiento empezaron a cambiar el discurso. No hagan consultas por video donde les den cita para directamente realizar un tratamiento estético. Yo no lo hice, pero hay gente que lo hace".

Guercio aclaró que se encuentra bien: "¡Sí! ¡Estoy bien de salud! Gracias a todos los que se preocupan". Y remarcó que lo cuenta para concientizar a la gente: "Solamente quiero evitar que alguien más pase un mal momento como el que me tocó vivir a mí. Tengo reacciones adversas, pero nada que involucre mi salud. Gracias a Dios, solo es estético, por ahora. ¡Si van a firmar un consentimiento médico, le sacan una foto!".



