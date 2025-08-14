Ventas del Día del Niño, lentas: comercios le apuntan al fin de semana

Este domingo se celebra el Día del Niño y aunque las ventas en los comercios de la Región vienen lentas, se espera un repunte entre el viernes y el sábado. El ticket promedio en juguetes oscila entre $20.000 y $60.000, mientras que en productos de electrónica ronda los $300.000.

Entre los rubros con mayor demanda para esta fecha, como artículos electrónicos , indumentaria infantil y productos vinculados al deporte y la recreación, lo que más se mueve son los juguetes.

Valentín Gilitchensky, presidente del Centro Comercial Calle 8 y representante de la Federación de Empresarios de La Plata (FELP), sostuvo que “las ventas vienen bastante lento”, dijo y detalló que “en el rubro que se está viendo más movimiento es en el de juguetería”.

Dentro de los productos que más se están vendiendo mencionó los artículos relacionados a los famosos capibaras y “Labubu” un muñeco coleccionable que es el furor del momento. “Se puso de moda y es lo que todos compran”, aseguró.

En el centro comercial de calle 8 el gasto promedio ronda entre los $20.000 y los $30.000.

Además, el comerciante sostuvo que las promociones bancarias no están teniendo la tracción esperada. “La semana pasada estuvo la promoción del Banco Provincia y no fue favorable, porque no se vendió lo deseado. Este sábado se repite, esperemos que la gente salga a comprar”, señaló.

En los negocios de calle 12 el panorama es similar. “Viene todo muy tranquilo por ahora”, sostuvo Martín Ranea, presidente de la asociación de comerciantes de calle 12. Sin embargo, afirmó que “hay muchas expectativas” sobre lo que pueda suceder entre viernes y sábado.

En este centro comercial, donde el sábado habrá golosinas, globos, muñecos y sorteos, los juguetes son también los que impulsan las ventas. Desde el rubro se indicó que el repunte comenzó el fin de semana pasado. El ticket promedio, que ronda entre los $50.000 y los $60.000, se consideró “bajísimo”.

Además de los productos tradicionales, las consultas están enfocadas en “vehículos eléctricos para chicos y bicicleta”, comentaron desde una juguetería en 12 y 60. También se registra como tendencia el peluche “Labubu”.

Las promociones bancarias, si bien están traccionando las ventas, no lo están realizando como otros años, según se comentó en el sector. Lo atribuyen a la baja en los reintegros.

LA OPCIÓN “TECNO”

En la sucursal de Casa Silvia, en calle 12, el monto promedio de compra en juguetes oscila entre $60.000 y $80.000. En productos tecnológicos, el valor asciende a los $300.000.

“Los clientes consultan por celulares, tablets, parlantes, computadoras y televisores”, contó Juan José Etcheverry, gerente del local, quien sostuvo que las ventas “están bajas”, y que apuntan al viernes y sábado que “son los días más fuertes”.

En una juguetería de 8 y 35 también se espera que las ventas repunten en los próximos días. “Están muy flojas hasta ahora”, explicó Marcelo, dueño del negocio. “Igualmente, está duro, porque no se venden cosas caras y el ticket promedio es de $50.000 a $60.000”, añadió.

Entre los más solicitados se encuentra el juego de palabras “Alfamania”, libros, artículos para bebé, juegos de mesa y productos del Mundo de Juliana.

Marcelo Morimanno es director de la Cámara de Comercio y dueño de una juguetería, y contó que la compra promedio ronda los $25.000. “Uno de los juegos más que se está pidiendo son los clásicos y ‘Palabras a tiempo’ un juego de mesa que desafía la rapidez mental y el vocabulario de los jugadores, y los muñecos LeBebots”, agregó.

El rubro de los libros no escapa a la situación que describe el sector comercial. Jorge García, dueño de La Normal Libros y vicepresidente de la Cámara de Librerías y Papelerías de La Plata, indicó que “viene floja la venta”.

La compra promedio ronda los $25.000, entre la literatura juvenil. “Infantil no se está regalando tanco”, comentó. Además, agregó: “Estamos esperando la promoción bancaria del sábado para ver si se vende”.

En zona Norte, en el centro comercial de Villa Elisa, los negocios también aguardan los próximos días para ver si repuntan las ventas. “La gente está gastando lo que puede. No mucho. Hay que esperar al sábado”, sostuvo Alejandra Ciancio, presidenta del Centro de Comercio, Industria y Producción local. “Las ventas por internet le están jugando una mala pasada a los comerciantes, porque se consiguen productos más baratos y lo tenés en la puerta de tu casa”, añadió.