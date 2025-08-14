Actividades: aniversario del Santuario Schoenstatt, feria, baile y fiesta

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes
Súper Cartonazo por $8.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con el diario EL DIA
Revuelo político por el fentanilo: recusación y pedidos de informes
El virus respiratorio no para y hay alarma por las camas pediátricas
Baja confirmada en Gimnasia: Silva Torrejón no se recuperó y se pierde el partido con Lanús
SOLICITADA.- La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires alerta sobre la crisis sanitaria por contaminación de fentanilo
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Marcha atrás: vuelven a cambiar los lugares de votación en La Matanza
Damnificado de $Libra habla de “escándalo” y pide detenciones
Ni Cristina ni los demás condenados pagaron lo que ordenó el tribunal
¿Cuál es el mayorista con los juguetes y electrodomésticos más baratos en el Mes de la Niñez?
VIDEO. Luana Simioni: “Hay que frenar a la derecha en la Ciudad”
VIDEO. Néstor Rotela: “Necesitamos seguridad y clubes de barrio”
Nicoletti impulsa en La Plata el modelo de gestión local de Tandil
¿Seguirá la luz verde en la Justicia para las falsas denuncias?
Los familiares de víctimas en el Italiano ya se presentaron en el expediente
Ventas del Día del Niño, lentas: comercios le apuntan al fin de semana
Zorros en el Centro: creen que los traen del campo y escapan o los abandonan
El Santuario de la “Madre tres veces admirable de Schoenstatt”, llamado también “Santuario de Liberación y del amor a la Iglesia” celebra los 60 años de su bendición con una misa que se realizará el próximo viernes 15 de agosto, a las 19, en calle 15 entre 53 y 54. Habrá corte de calle.
En el Club Deportivo Villa Elisa (Camino Centenario y 48), el 24 de agosto, de 11 a 18, se realizará una feria de emprendendores. También habrá música, gastronomía y sorteos.
El domingo 24 de agosto, al mediodía, se llevará a cabo una jornada a puro baile en el Club Capital Chica (66 entre 156 y 157). Contará con shows en vivo de Jaque mate, Hugo Barrera y Víctor y su conjunto. A cargo de la organización estará el club con Héctor Alippi y los amigos con FM Cualidades 93.9.
El Centro de la Tercera Edad “Pétalos de rosas de abril” (calle 13 (ex 70) y 122 Norte (ex 122 bis)) en Berisso, llevará a cabo el Día 17 de Agosto, a partir de las 12.30, su fiesta mensual. Habrá almuerzo con: entrada (untables, dos empanadas), plato principal (milanesa con ensalada rusa) y postre (budín de pan). Animación a cargo de Ricardo Roldán. Habrá sorteos. El valor de las tarjetas $ 15.000 para socios y $ 18.000 para no socios. Horario de atención administrativa: lunes a viernes, de 10 a 12. Consultas: 221 637 3338. Se indicó que hay que llevar vajilla completa.
