Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Actividades: aniversario del Santuario Schoenstatt, feria, baile y fiesta

14 de Agosto de 2025 | 04:34
Edición impresa
CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272

SANTUARIO SCHOENSTATT

El Santuario de la “Madre tres veces admirable de Schoenstatt”, llamado también “Santuario de Liberación y del amor a la Iglesia” celebra los 60 años de su bendición con una misa que se realizará el próximo viernes 15 de agosto, a las 19, en calle 15 entre 53 y 54. Habrá corte de calle.

FERIA EN VILLA ELISA

En el Club Deportivo Villa Elisa (Camino Centenario y 48), el 24 de agosto, de 11 a 18, se realizará una feria de emprendendores. También habrá música, gastronomía y sorteos.

BAILE EN CAPITAL CHICA

El domingo 24 de agosto, al mediodía, se llevará a cabo una jornada a puro baile en el Club Capital Chica (66 entre 156 y 157). Contará con shows en vivo de Jaque mate, Hugo Barrera y Víctor y su conjunto. A cargo de la organización estará el club con Héctor Alippi y los amigos con FM Cualidades 93.9.

CENTRO DE TERCERA EDAD: FIESTA

El Centro de la Tercera Edad “Pétalos de rosas de abril” (calle 13 (ex 70) y 122 Norte (ex 122 bis)) en Berisso, llevará a cabo el Día 17 de Agosto, a partir de las 12.30, su fiesta mensual. Habrá almuerzo con: entrada (untables, dos empanadas), plato principal (milanesa con ensalada rusa) y postre (budín de pan). Animación a cargo de Ricardo Roldán. Habrá sorteos. El valor de las tarjetas $ 15.000 para socios y $ 18.000 para no socios. Horario de atención administrativa: lunes a viernes, de 10 a 12. Consultas: 221 637 3338. Se indicó que hay que llevar vajilla completa.

 

LE PUEDE INTERESAR

Un peligro en una vereda de La Loma: un cable colgando cerca de una escuela

LE PUEDE INTERESAR

Volvieron a clausurar en La Plata otro depósito que también funcionaba en una ex estación de servicio céntrica
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

Falta de patentes: ¿Implementan en Provincia una placa alternativa oficial?

Detuvieron a una estudiante de periodismo de la UNLP durante la marcha de los jubilados

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

La tormenta de Santa Rosa: cuándo podría llegar a La Plata y qué dice el SMN

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

Mística Pincha

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Dura sanción para Benedetti tras la roja ante la Lepra

Sin tiempo que perder, vuelve a las prácticas y cambia el chip

El virus respiratorio no para y hay alarma por las camas pediátricas

Domínguez: “El equipo creyó hasta el final”

El local jugó a no perder y el Pincha, bien plantado, logró un negocio perfecto
Últimas noticias de La Ciudad

Ventas del Día del Niño, lentas: comercios le apuntan al fin de semana

El virus respiratorio no para y hay alarma por las camas pediátricas

Zorros en el Centro: creen que los traen del campo y escapan o los abandonan

Viernes no laborable y los bancos, sin atención
Espectáculos
Julieta Prandi: “Hoy vuelvo a vivir”
“En el Barro”: un nuevo mundo carcelario detrás de “El Marginal”
“Homo Argentum” encabeza los estrenos de la semana
Yanina cruzó con todo a Thelma Fardin: “Todo guionado y actuado”
Charlie Brown y Snoopy se van de campamento
Policiales
Escándalo sin fin: un fraude contra IOMA salpica a Foresio
Investigan en Ensenada un ataque a golpes a una embarazada de 3 meses
Le pegó una trompada a una jubilada en un asalto
Villa Elisa sin paz: otro robo millonario
La casa del terror y una prueba que salió a la luz
Deportes
Mística Pincha
El local jugó a no perder y el Pincha, bien plantado, logró un negocio perfecto
El Pincha alcanzó la marca de 250 partidos internacionales
Estudiantes, en el podio de las vallas en cero
Ascacibar, el encargado de los penales en la Copa
Información General
Logro del Conicet: avance contra un tipo de cáncer
Hallan restos de un perro de hace 200.000 años
Sin acuerdo por la polución con plásticos
Tras el paro, el Gobierno otorgó un aumento del 7,5% a los docentes universitarios
¿Qué pasó con WhatsApp Web? Fallas en todo el mundo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla