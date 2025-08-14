Actividades: aniversario del Santuario Schoenstatt, feria, baile y fiesta

CONTACTOS Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

SANTUARIO SCHOENSTATT

El Santuario de la “Madre tres veces admirable de Schoenstatt”, llamado también “Santuario de Liberación y del amor a la Iglesia” celebra los 60 años de su bendición con una misa que se realizará el próximo viernes 15 de agosto, a las 19, en calle 15 entre 53 y 54. Habrá corte de calle.

FERIA EN VILLA ELISA

En el Club Deportivo Villa Elisa (Camino Centenario y 48), el 24 de agosto, de 11 a 18, se realizará una feria de emprendendores. También habrá música, gastronomía y sorteos.

BAILE EN CAPITAL CHICA

El domingo 24 de agosto, al mediodía, se llevará a cabo una jornada a puro baile en el Club Capital Chica (66 entre 156 y 157). Contará con shows en vivo de Jaque mate, Hugo Barrera y Víctor y su conjunto. A cargo de la organización estará el club con Héctor Alippi y los amigos con FM Cualidades 93.9.

CENTRO DE TERCERA EDAD: FIESTA

El Centro de la Tercera Edad “Pétalos de rosas de abril” (calle 13 (ex 70) y 122 Norte (ex 122 bis)) en Berisso, llevará a cabo el Día 17 de Agosto, a partir de las 12.30, su fiesta mensual. Habrá almuerzo con: entrada (untables, dos empanadas), plato principal (milanesa con ensalada rusa) y postre (budín de pan). Animación a cargo de Ricardo Roldán. Habrá sorteos. El valor de las tarjetas $ 15.000 para socios y $ 18.000 para no socios. Horario de atención administrativa: lunes a viernes, de 10 a 12. Consultas: 221 637 3338. Se indicó que hay que llevar vajilla completa.