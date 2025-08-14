Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |EL FINAL DE UNA LARGA LUCHA

Julieta Prandi: “Hoy vuelvo a vivir”

Tras la condena de su ex marido a 19 años de prisión, la modelo y actriz aseguró que costó pero se hizo Justicia. “Es un antes y un después”, manifestó

Julieta Prandi: "Hoy vuelvo a vivir"

Julieta Prandi junto a sus padres, ayer, tras conocerse la sentencia contra su ex marido Claudio Contardi / Gentileza TN

14 de Agosto de 2025 | 05:44
Edición impresa

“Hoy vuelvo a vivir. Siento que la Justicia finalmente escuchó y les agradezco de todo corazón, es un antes y un después”. Así aseguró ayer Julieta Prandi tras conocer la condena a su ex marido, Claudio Contardi, quien deberá pasar 19 años en prisión por ser autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, causando un grave daño en la salud mental de la actriz y modelo.

Prandi sostuvo que el proceso judicial fue “un gran desgaste emocional” y cuestionó las trabas que atravesó para llegar a esta instancia: “No puede ser un infierno tener que hacer una denuncia”, dijo y manifestó su deseo que “a partir de ahora las condiciones para las víctimas cambien, ya que hay demasiados casos en este país a la espera de una resolución”

La mediática celebró que la pena solicitada sea de 19 años de prisión y consideró que “está bien” y le deseó que “viva el infierno que yo vivo”.

En un momento clave de su testimonio, Prandi remarcó que la violencia sexual dentro del matrimonio también debe ser reconocida y castigada: “No es no, incluso estando casada”.

“Mis papás están muy felices. Estaban mi psicóloga y mis amigos acompañándome. Mi trabajo nunca lo descuidé, pero esto fue un gran desgaste emocional, tuve que soportar un pedido de nulidad cuando estaba nerviosa y ansiosa por declarar”, contó y dijo que sus hijos “están cayendo en la gravedad de los hechos”.

Prandi afirmó que la detención de su ex marido es un cierre necesario en su vida: “Necesitaba darle un cierre a esto y escucharlo con todos mis sentidos. Contardi es un ser que merece todo mi desprecio, hay Justicia y, pese a todas las dudas que tenía, la encontré”.

En lo personal, destacó el rol clave de su pareja, el músico Emanuel Ortega: “Emanuel es mi sostén junto con mis hijos, es mi compañero de vida. Hoy cumplimos cinco años y este es un premio para los dos, fue muy difícil acompañarme en estos años. Me vio padecer mil instancias y sufrir muchísimo”.

La modelo remarcó que la seguridad sigue siendo prioritaria: “El botón antipánico lo tengo, y a mi custodio también”.

Sobre la relación de Contardi con sus hijos, mencionó: “Mis hijos no quieren verlo y está comprobado por el servicio de la Niñez y por psicólogos. Si ellos quisieran verlo, jamás me negaría”.

Finalmente, Prandi dejó un mensaje a la sociedad: “La víctima no puede pedir ayuda, hay que sacarla de ahí”. Y cerró: “Hoy quiero irme a mi casa a abrazar a mis hijos y a mi marido”.

Tras la condena, la Justicia ordenó la detención inmediata de Claudio Contardi. La conductora llegó 25 minutos tarde a la sentencia y se enteró de la condena antes de ingresar al tribunal.

En la lectura de sentencia, el presidente del Tribunal anunció dicha pena contra el empresario por ser autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, de manera reiterada, en concurso real entre sí por los hechos ocurridos en Escobar desde julio de 2015 a marzo de 2018.

Además, el abogado de Contardi, Claudio Nitzcamer, confirmó que no va a seguir siendo el defensor del condenado.

Repercusiones

“Me alegra que empiece su tiempo de reparación. Gracias Juli, por todo lo que nos enseñaste”

Agustina Kampfer,
periodista

 

“Que este caso sea ejemplar para todas las mujeres que sufrimos violencia de hombres sin escrúpulos”

Luciana Salazar,
mediática

 

“Al fin se hizo Justicia. Es un proceso terminado y ahora a disfrutar a nuestra hija y nietos”

Cristina,
mamá de Prandi

