Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

El Mundo |Un cambio abrupto de postura

Trump furioso con China por su “hostilidad comercial”

El presidente de EE UU dijo que ya no hay razones para reunirse con su par, Xi Jinping. Temor por el impacto en la economía

Trump furioso con China por su "hostilidad comercial"
11 de Octubre de 2025 | 00:43
Edición impresa

El presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que ya no considera necesaria una cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping, criticó duramente a Pekín por sus prácticas comerciales “muy hostiles” y amenazó con aumentar aún más los aranceles a la potencia asiática.

En una extensa publicación en su red Truth Social, Trump criticó duramente la imposición por parte de China de controles a la exportación de tierras raras, básicas para la fabricación de componentes tecnológicos.

“¡Están sucediendo cosas muy extrañas en China! Se está volviendo muy hostil”, declaró Trump.

“Tenía previsto reunirme con el presidente Xi en dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivos para hacerlo”, añadió en la publicación, que elaboró mientras se dirigía a un chequeo médico en un hospital militar cerca de Washington.

“Una de las políticas que estamos barajando en este momento es un aumento enorme de los aranceles sobre los productos chinos”, advirtió el magnate republicano.

Este anuncio hizo entrar en pánico a los corredores de Wall Street, ante la perspectiva de una nueva escalada del conflicto comercial entre Washington y Pekín.

Destituida Boluarte, José Jerí asumió la presidencia de Perú

Wall Street cerró con pérdidas

Cambio abrupto

La actitud de Trump sorprende después de que la semana pasada destacara la importancia de reunirse con Xi en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el que sería su primer encuentro desde la vuelta, en enero, del republicano a la Casa Blanca. Está por ver qué dice sobre su anuncio de que iba a visitar China el próximo año.

El magnate estadounidense afirmó que China había enviado cartas a países de todo el mundo detallando los controles a la exportación de “todos y cada uno de los elementos de producción relacionados con las tierras raras”.

“De ninguna manera se debe permitir que China mantenga al mundo ‘cautivo’, pero ese parece haber sido su plan desde hace bastante tiempo”, escribió.

Pekín anunció también que aplicará “tarifas portuarias especiales” a barcos operados o construidos por Estados Unidos, una medida que Washington aplica desde abril a los buques vinculados a China.

 

