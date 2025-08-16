Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Actividades: charla sobre nutrición, fiesta, feria y baile

Actividades: charla sobre nutrición, fiesta, feria y baile
16 de Agosto de 2025 | 04:18
pami: charla sobre nutrición

El viernes 22 de agosto, a las 14.30, en la sede de Pami de 7 Nº 170, entre 35 y 36, se brindará la charla titulada “La alimentación en el adulto mayor. Uso de suplementos y vitaminas, mitos y realidades”.

Estará a cargo de Silvio Panquín, médico (MP 112.117) especializado en nutrición y deportología (nutricionista del Club Estudiantes de La Plata).

La entrada es libre y gratuita.

CENTRO DE TERCERA EDAD: FIESTA

El Centro de la Tercera Edad “Pétalos de rosas de abril” (calle 13 (ex 70) y 122 Norte (ex 122 bis)) en Berisso, llevará a cabo el Día 17 de Agosto, a partir de las 12.30, su fiesta mensual. Habrá almuerzo con: entrada (untables, dos empanadas), plato principal (milanesa con ensalada rusa) y postre (budín de pan). Animación a cargo de Ricardo Roldán. Habrá sorteos. El valor de las tarjetas $ 15.000 para socios y $ 18.000 para no socios. Horario de atención administrativa: lunes a viernes, de 10 a 12. Consultas: 221 637 3338. Se indicó que hay que llevar vajilla completa.

FERIA EN VILLA ELISA

En el Club Deportivo Villa Elisa (Centenario y 48), el 24 de agosto, de 11 a 18, se realizará una feria de emprendedores. También habrá música, gastronomía y sorteos.

BAILE EN CAPITAL CHICA

El domingo 24 de agosto, al mediodía, se llevará a cabo una jornada a puro baile en el Club Capital Chica (66 entre 156 y 157). Contará con shows en vivo.

 

