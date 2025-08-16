Actividades: charla sobre nutrición, fiesta, feria y baile

La Justicia de EE UU suspendió la entrega del 51% de acciones de YPF
Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente
Furfaro, el empresario apuntado por el fentanilo mortal: "Cómo no la voy a admirar a Cristina"
Bullrich candidata a senadora y más tensiones de LLA con el PRO
Día del Niño en la era digital: en electrónica, de $30.000 para arriba
¡Súper Cartonazo por $8.000.000! Estos son los números que salieron hoy sábado en EL DIA
En medio del escándalo por el fentanilo mortal, Milei miró la película de Francella en Olivos
No repunta: el consumo masivo de julio reflejó una nueva caída con respecto al año pasado
La agenda de este sábado en La Plata para disfrutar con la familia
Inflación: advierten que la suba del dólar está teniendo más impacto en agosto que en julio
Sábado fresco, húmedo y con probabilidad de lluvias: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Entre las maratones y las ganas de correr: cómo salir a entrenar sin riesgo
Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: sábado con una promo especial en la Región
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
¿Lista de papel o boleta única? Cómo se vota el 7 de septiembre en Brandsen
“Los bonaerenses no van a permitir que Milei siga ajustando”, dijo Kicillof
“Un salario mínimo de $2 millones financiado con impuestos a grandes fortunas”
Milei almorzó con integrantes de su gabinete y dijo “poné a Francella”
¡A sólo $9.990! Desde mañana podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Cayó un 15% el unicornio platense Globant por sus malos resultados
Crece la solidaridad en Argentina, pero no tanto la confianza en ONGs
El viernes 22 de agosto, a las 14.30, en la sede de Pami de 7 Nº 170, entre 35 y 36, se brindará la charla titulada “La alimentación en el adulto mayor. Uso de suplementos y vitaminas, mitos y realidades”.
Estará a cargo de Silvio Panquín, médico (MP 112.117) especializado en nutrición y deportología (nutricionista del Club Estudiantes de La Plata).
La entrada es libre y gratuita.
El Centro de la Tercera Edad “Pétalos de rosas de abril” (calle 13 (ex 70) y 122 Norte (ex 122 bis)) en Berisso, llevará a cabo el Día 17 de Agosto, a partir de las 12.30, su fiesta mensual. Habrá almuerzo con: entrada (untables, dos empanadas), plato principal (milanesa con ensalada rusa) y postre (budín de pan). Animación a cargo de Ricardo Roldán. Habrá sorteos. El valor de las tarjetas $ 15.000 para socios y $ 18.000 para no socios. Horario de atención administrativa: lunes a viernes, de 10 a 12. Consultas: 221 637 3338. Se indicó que hay que llevar vajilla completa.
En el Club Deportivo Villa Elisa (Centenario y 48), el 24 de agosto, de 11 a 18, se realizará una feria de emprendedores. También habrá música, gastronomía y sorteos.
El domingo 24 de agosto, al mediodía, se llevará a cabo una jornada a puro baile en el Club Capital Chica (66 entre 156 y 157). Contará con shows en vivo.
