Tras la muerte de "El Mencho", Sheinbaum afirmó que en México “la gobernabilidad está garantizada"

La jefa de Estado brindó una conferencia de prensa luego de los episodios de violencia derivados del deceso del jefe narco
La presidenta de México Claudia Sheinbaum aseguró hoy que “la gobernabilidad está garantizada y siempre lo estuvo”. Durante la conferencia de prensa habitual, la mandataria habló después de los gravísimos episodios de violencia que siguieron a la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
“Quiero hacer un reconocimiento especial a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Ejército mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea. México tiene Fuerzas Armadas extraordinarias”, afirmó la jefa de Estado.
Así celebró el operativo que puso fin a la carrera criminal de "El Mencho", cuyo fallecimiento desató una oleada de violencia en el país. “Lo más importante ahora es garantizar la paz a la población en todo México. Así se está haciendo. El día de hoy hay más tranquilidad. Se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”, agregó después de reconocer a los efectivos que “con mucho patriotismo” murieron el domingo.
La mandataria intentó transmitir calma y así se mostró durante su conversación con la prensa: “Nuestro mayor reconocimiento. El pueblo mexicano debe sentirse orgulloso de las Fuerzas Armadas y del gabinete de seguridad que tenemos”.
Sheinbaum aseguró que este lunes ya no hay ningún bloqueo en las carreteras del país y que se está restableciendo la actividad después del caos que se vivió la víspera en diferentes estados debido a la violenta reacción del CJNG.
También reveló que, al confirmarse la muerte del jefe narco, el Gabinete de Seguridad organizó un centro de mando para coordinar operaciones con los gobernadores de los estados afectados y que funcionó de manera efectiva. “Se está resguardando la paz y normalidad en el país”, completó Sheinbaum, quien también destacó la coordinación con Estados Unidos, que colaboró con el operativo, y se refirió a los intercambios de informes de inteligencia.
