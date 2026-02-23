Chocaron un patrullero, escaparon y terminaron en un zanjón: fueron detenidos en City Bell

Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, terminaron detenidos este lunes en City Bell luego de un choque seguido de fuga. Todo comenzó en la intersección de 16 y 461, cuando iban a bordo de una moto y chocaron un patrullero.

Efectivos de la comisaría 10ª de City Bell comenzaron una persecución para dar con los hombres que se dieron a la fuga. Por medio de un despliegue operativo, los sujetos hicieron caso omiso al pedido de detención y continuaron camino.

Los delincuentes llegaron a trasladarse tan solo unas cuadras antes de que, gracias al operativo cerrojo, personal policial pudiera detenerlos. Al interceptarlos, observaron que los masculinos de 17 y 28 años habían terminado en un zanjón tras perder el control del rodado.

Los dos jóvenes fueron detenidos por “resistencia y atentado a la autoridad”, resultando ilesos del choque y posterior vuelco. En tanto, personal policial manifestó dolores en las extremidades, aunque están fuera de peligro.