Deportes

La arenga de Pablo De Blasis en el Cartagena de España en la previa de un clásico: "Agua fría, no cobramos, nos ca... de frío"

23 de Febrero de 2026 | 16:24

Escuchar esta nota

El ex jugador de Gimnasia, Pablo De Blasis, se transformó en el gran protagonista del clásico entre el FC Cartagena y el Real Murcia. El mediocampista tuvo una gran actuación en el partido y su equipo dio vuelta el marcador. Sin embargo, su papel más relevante ocurrió en el vestuario. El platense exigió a sus compañeros ir para adelante a pesar de los obstáculos de la temporada con una gran arenga.

En su discurso, el volante recordó las carencias que el plantel afrontó durante el curso. Mencionó el agua fría en las duchas, las demoras en el pago de los sueldos y las bajas temperaturas en el gimnasio como pruebas de resistencia. Estas palabras funcionaron como un ataque directo a los antiguos dueños, motivo por el cual el jugador abandonó la institución en el pasado. Aunque el club cambió de mando en noviembre, la situación económica actual sigue siendo igual de compleja.

"Todas las semanas nos encontramos con algo nuevo: el campo, el agua fría, que no cobramos, que vamos al gimnasio y nos cagamos de frío...", lamentó el ex Gimnasia.

Las palabras de De Blasis se viralizaron luego de que exhibió un cartel que diseñó el Real Murcia para promocionar el juego. La imagen mostraba un tablero de ajedrez con el Rey en colores grana (del Murcia) y varios peones albinegros (del Cartagena) derribados. El texto del afiche rezaba: "El honor de ser el Rey se gana en siglos, el peón solo dura una partida".

"Ellos sacaron este cartel, nosotros somos los peones. Pero, ¿saben qué? El peón cuando resiste y llega al final se convierte en Rey y ahí es donde empezamos a mandar nosotros", sentenció el capitán argentino.

Ante esta provocación, el capitán platense respondió con una frase que motivó el estallido del plantel. Tras el discurso, De Blasis golpeó la mesa con fuerza y sus compañeros lo siguieron con el mismo fervor antes de salir al campo. El resultado final ratificó su jerarquía y dejó al equipo cerca de los puestos de ascenso.

Importante resolución contra los acusados de matar al ex Puma platense Federico Aramburú: gran debate en Francia

VIDEO. El impresionante gol de Piedrahita, ex Gimnasia, digno de Puskas en Bulgaria

 

