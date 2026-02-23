Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Murió Oscar Pedroza, dirigente de la UTA La Plata

Murió Oscar Pedroza, dirigente de la UTA La Plata
23 de Febrero de 2026 | 15:19

Escuchar esta nota

Este lunes falleció Oscar Pedroza, histórico dirigente de la UTA La Plata. Según se indicó, peleaba contra una enfermedad renal desde hace tiempo.

El velorio, señalaron, será en la sede de la entidad gremial, ubicada en 14 entre 46 y 47.

Oscar “Puchero” Pedroza fue elegido como secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas de La Plata en abril de 2019. También fue dirigente de la UTA (Unión Tranviarios Automotor) La Plata. 

NOTICIA EN DESARROLLO

 

