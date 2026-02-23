Murió Oscar Pedroza, dirigente de la UTA La Plata

Este lunes falleció Oscar Pedroza, histórico dirigente de la UTA La Plata. Según se indicó, peleaba contra una enfermedad renal desde hace tiempo.

El velorio, señalaron, será en la sede de la entidad gremial, ubicada en 14 entre 46 y 47.

Oscar “Puchero” Pedroza fue elegido como secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas de La Plata en abril de 2019. También fue dirigente de la UTA (Unión Tranviarios Automotor) La Plata.

NOTICIA EN DESARROLLO