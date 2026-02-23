Daniela Ballester, periodista de C5N, sufrió un ACV hemorrágico

La conductora de C5N y ex Gran Hermano, Daniela Ballester, sufrió un ACV hemorrágico y se encuentra internada bajo estricto control médico, informó el periodista Pablo Montagna.

Según explicó el conductor, el hecho habría ocurrido el pasado viernes por la tarde, razón por la cual Ballester se ausentó de la conducción del noticiero en C5N. Desde entonces, la joven se encuentra internada en el Sanatorio Los Arcos a la espera de recibir el alta médica.

“Daniela Ballester se recupera felizmente de un ACV hemorrágico sin secuelas”, escribió Montagna en su cuenta de X. En las últimas horas, la periodista habló con la revista Gente y buscó restarle importancia a su cuadro: “Estoy sin ninguna secuela. Ninguna. Estoy igual al día previo al ACV. El jueves pasado tuve dolor de cabeza fuerte y cuello y terminé internada”.

Con positividad, Ballester se alegró de encontrarse bien pese al susto: “Estoy feliz de estar bien. Podría haber sido más grave. Voy al gimnasio. Tengo un trabajo que amo. Amigos de oro. Una vida tranquila y feliz. A todos nos puede pasar. Hay que vivir bien la vida...”, concluyó.