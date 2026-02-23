Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |El reality comienza esta noche

¿Un ex jugador de Estudiantes entrará hoy en Gran Hermano Generación Dorada?

¿Un ex jugador de Estudiantes entrará hoy en Gran Hermano Generación Dorada?
23 de Febrero de 2026 | 11:48

En los últimos días creció la expectativa por Gran Hermano: Generación Dorada, la nueva edición especial del clásico reality argentino que Telefe estrenará este lunes 23 de febrero. Antes de la confirmación oficial del casting, circularon en redes sociales supuestas listas con nombres de quienes podrían formar parte de la convivencia televisada, entre ellos el exfutbolista Brian Sarmiento (35), quien despertó rumores sobre su posible ingreso a la casa más famosa de la televisión argentina.

La imagen filtrada que circuló en plataformas digitales -que emula las clásicas placas con fotos y nombres de participantes- incluye a diversas figuras del espectáculo, exdeportistas y personalidades mediáticas. En esa lista se menciona al futbolista retirado Brian Sarmiento, conocido por su paso por clubes como Estudiantes, Racing, Banfield, Newell's, algunos e Europa y por su presencia habitual en programas de entretenimiento, como uno de los posibles concursantes de esta edición.

Hasta el momento la producción del ciclo no ha confirmado oficialmente la participación de Sarmiento ni de ninguno de los nombres que circulan en las filtraciones. Es habitual en los días previos a un estreno de “Gran Hermano” que se generen versiones no oficiales y rumores antes de que la lista definitiva sea revelada durante la primera gala o mediante un anuncio formal de Telefe.

La edición “Generación Dorada” reunirá, según los trascendidos, una mezcla de figuras con pasado en la televisión, algunos ex participantes del formato original y personalidades del mundo digital, con el objetivo de celebrar los 25 años del programa y aportar diverso tipo de perfiles dentro de la casa.

