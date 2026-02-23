Para qué día los estatales anunciaron el paro de 36 horas con movilización contra la reforma laboral

Adelantan la campaña de vacunación 2026: el temor a un nuevo virus y las explicaciones del Gobierno
Adelantan la campaña de vacunación 2026: el temor a un nuevo virus y las explicaciones del Gobierno
La iniciativa volverá a ser debatida en el Senado
Escuchar esta nota
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la UOM, aceiteros, aeronáuticos y más de 100 sindicatos confirmaron que llevarán adelante un nuevo paro nacional: será de 24 horas con 12 horas de movilización para este viernes, día previsto para el debate de la reforma laboral en el Senado.
ATE, que se plegó el jueves pasado al paro general de la CGT, anunció que profundizará su plan de lucha luego de denunciar que el Gobierno amenazó a los trabajadores de la administración pública nacional con no pagar parte de sus sueldos de febrero.
De esta forma, de concretarse la medida de fuerza, impactará en la administración pública provincial con el cese de actividades en varias oficinas.
En ese sentido, Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional, informó un paro de 36 horas con movilización, enmarcado dentro del Frente de Sindicatos Unidos (FreSu), que integra junto a más de 100 organizaciones. Las dos CTA forman parte de este espacio.
“Al congelamiento salarial de la administración pública, ahora se le suma una medida inédita que no tiene precedentes y es la de dejar de pagar parte de los sueldos, aplicar directamente una rebaja privando a los trabajadores del cobro de adicionales tales como el premio estímulo a la asistencia y otros. El Gobierno decidió clausurar la paritaria. Enfrentamos una clara práctica desleal y mala fe en las negociaciones al no retomar el cuarto intermedio que se acordó el pasado 26 de diciembre”, señaló Aguiar.
