Política y Economía

Deberá pagar un seguro de 5 millones de pesos para ir a Colombia y Brasil

Autorizan a "Chiqui" Tapia a salir del país
23 de Febrero de 2026

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante autorizó al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, a salir del país con destino a Barranquilla, Colombia, y Río de Janeiro, Brasil, entre este lunes y el próximo fin de semana, pese a la restricción vigente en la causa en la que está imputado.

La medida quedó supeditada al pago de una caución real de cinco millones de pesos y al cumplimiento de otras obligaciones procesales.

Según la resolución judicial, el viaje fue habilitado porque no interfiere con las indagatorias fijadas para el 5 de marzo y no se advirtieron elementos que permitan sostener que la salida del país pueda entorpecer el proceso.

Tapia había solicitado la autorización para participar de actividades oficiales como presidente de la AFA y vicepresidente de la CONMEBOL, con invitaciones formales y cronograma de vuelos ya presentados ante el Tribunal.

