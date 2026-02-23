Autorizan a “Chiqui” Tapia a salir del país

"Arden los ojos y pica la garganta": siguen las quejas por el misterioso y potente olor que invadió La Plata
Deberá pagar un seguro de 5 millones de pesos para ir a Colombia y Brasil
El juez en lo Penal Económico Diego Amarante autorizó al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, a salir del país con destino a Barranquilla, Colombia, y Río de Janeiro, Brasil, entre este lunes y el próximo fin de semana, pese a la restricción vigente en la causa en la que está imputado.
La medida quedó supeditada al pago de una caución real de cinco millones de pesos y al cumplimiento de otras obligaciones procesales.
Según la resolución judicial, el viaje fue habilitado porque no interfiere con las indagatorias fijadas para el 5 de marzo y no se advirtieron elementos que permitan sostener que la salida del país pueda entorpecer el proceso.
Tapia había solicitado la autorización para participar de actividades oficiales como presidente de la AFA y vicepresidente de la CONMEBOL, con invitaciones formales y cronograma de vuelos ya presentados ante el Tribunal.
