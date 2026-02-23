Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

“Quedó con lo puesto”: se le quemó la casa en Villa Elvira, perdió todo y está embarazada

La mujer es madre de tres niños de 3, 9 y 10 años

23 de Febrero de 2026 | 17:44
23 de Febrero de 2026 | 17:44

Escuchar esta nota

Una mujer embarazada quedó “con lo puesto” junto a sus tres hijos menores de edad luego de que se incendiara su casa en Villa Elvira. El hecho ocurrió en la noche del sábado en 3 y 93. 

Según pudo saber Diario EL DIA, la mujer “perdió todo”. De esta manera, familiares y amigos comenzaron una colecta dado que “no tienen ni ropa, se quedó con lo puesto”. 

Por causas que son materia de investigación, las llamas consumieron todo a su paso. La mujer se encuentra cursando un embarazo y es madre de tres niños de 3, 9 y 10 años. 

En este sentido, se pide a quienes quieran o puedan colaborar, ropa de nene talle 4/5 y 14/15, ropa de nena talle 14 y zapatillas talle 25, 34 y 35. La joven aportó un número de celular para quienes se sumen a colaborar 2215385256. 


