“Quedó con lo puesto”: se le quemó la casa en Villa Elvira, perdió todo y está embarazada

Una mujer embarazada quedó “con lo puesto” junto a sus tres hijos menores de edad luego de que se incendiara su casa en Villa Elvira. El hecho ocurrió en la noche del sábado en 3 y 93.

Según pudo saber Diario EL DIA, la mujer “perdió todo”. De esta manera, familiares y amigos comenzaron una colecta dado que “no tienen ni ropa, se quedó con lo puesto”.

Por causas que son materia de investigación, las llamas consumieron todo a su paso. La mujer se encuentra cursando un embarazo y es madre de tres niños de 3, 9 y 10 años.

En este sentido, se pide a quienes quieran o puedan colaborar, ropa de nene talle 4/5 y 14/15, ropa de nena talle 14 y zapatillas talle 25, 34 y 35. La joven aportó un número de celular para quienes se sumen a colaborar 2215385256.



