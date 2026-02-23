Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo por $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Policiales |Ocurrió durante la madrugada de hoy

Octavo robo en una peluquería frente a Parque Saavedra: "Hay tanta miseria que son una constancia"

Octavo robo en una peluquería frente a Parque Saavedra: "Hay tanta miseria que son una constancia"
23 de Febrero de 2026 | 10:59

Escuchar esta nota

Por octava vez, una peluquería de La Plata ubicada frente a Parque Saavedra fue blanco de la inseguridad. El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes 23 en el local de 64 entre 12 y 13, donde delincuentes rompieron el vidrio principal para ingresar y llevarse elementos de trabajo.

Según pudo saber El Día, los ladrones provocaron importantes daños materiales y sustrajeron herramientas indispensables para la actividad diaria. “El arreglo del vidrio solo cuesta un millón y medio”, contó Verónica, dueña del comercio, quien expresó -en diálogo con este diario- su cansancio por la reiteración de los ataques.

La comerciante señaló que el edificio cuenta con alarma y medidas de seguridad, pero que eso no impidió el nuevo robo. “Hay alarma, seguridad en el edificio, pero no les importa, es pura maldad. Saquean, al parque que no lo terminan más y no hay vigilancia en la zona”, afirmó, esperando la remodelación total del Parque Saavedra y normalidad en el barrio.

El local ya sufrió siete hechos anteriores y la situación impacta de lleno en la actividad. “Las ventas no están buenas, no se puede trabajar así”, sostuvo. Además, vinculó los episodios con el contexto social. “Hay tanta miseria, desigualdad, que los robos son una constancia”, expresó.

Con indignación, reclamó mayor presencia y controles en el sector. “Estoy harta de los robos”, cerró.

LE PUEDE INTERESAR

Familiares y amigos convocan a una marcha en La Plata por la muerte de Eugenia Carril

LE PUEDE INTERESAR

Peligro sobre ruedas: la postal que se naturalizó en la Costa
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes

Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha

En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops

Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos

Investigan en La Plata las causas de un grave cuadro médico

Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora

Mirtha Legrand cumple 99: los detalles del festejo y las claves de su longevidad

Reclamos por "olores penetrantes y molestias respiratorias" en la Ciudad: qué pasó
+ Leidas

¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes

Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha

FOTOS | El predio de los talleres ferroviarios fue arrasado por las llamas

Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora

Etcheverry: un campeón marcado con épica

Comienza la era del "Cacique" Medina en Estudiantes, con el foco puesto en Newell`s

Newell’s, próximo rival de Estudiantes, está en llamas: Bernardi, interino

En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops
Últimas noticias de Policiales

Familiares y amigos convocan a una marcha en La Plata por la muerte de Eugenia Carril

Peligro sobre ruedas: la postal que se naturalizó en la Costa

Veinte años de prisión para dos viudas negras

Investigan en La Plata las causas de un grave cuadro médico
La Ciudad
La UNLP abrió la inscripción para cursar la novedosa Diplomatura en Deportes Electrónicos
"Arden los ojos y pica la garganta": siguen las quejas por el misterioso y potente olor que invadió La Plata
Un corte de luz en el centro de La Plata complica a los vecinos y al tránsito
¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes
Cartonazo por $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA
Deportes
VIDEO. El impresionante gol de Piedrahita, ex Gimnasia, digno de Puskas en Bulgaria
Cristian Medina fue recibido como una mega estrella en Brasil: "Se hizo largo este tema"
Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha
En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops
Etcheverry: un campeón marcado con épica
Espectáculos
¿Un ex jugador de Estudiantes entrará hoy en Gran Hermano Generación Dorada?
El Roña Castro "quiere boxear" a Wanda Nara: le aseguró alimentos para su comedor pero no cumplió 
Rosa María Juana Martínez Suárez: cómo nació el nombre artístico de Mirtha Legrand
Comienza Gran Hermano Generación Dorada, quiénes son los participantes: actores, ex GH y novios de famosos 
La periodista Andrea Taboada acusa que la mordió un perro en la playa: sangre, golpes, insultos y denuncia policial 
Información General
Adicción a las redes: también afecta a los mayores
Detenida en Río denunció mensajes con amenazas
Los números de la suerte del lunes 23 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Atención: se detectó un caso de influenza aviar en aves silvestres en una laguna de la Provincia de Buenos Aires
La costa bonaerense en retroceso: menos playas, zonas en riesgo y un patrimonio natural amenazado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla