Octavo robo en una peluquería frente a Parque Saavedra: "Hay tanta miseria que son una constancia"

Por octava vez, una peluquería de La Plata ubicada frente a Parque Saavedra fue blanco de la inseguridad. El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes 23 en el local de 64 entre 12 y 13, donde delincuentes rompieron el vidrio principal para ingresar y llevarse elementos de trabajo.

Según pudo saber El Día, los ladrones provocaron importantes daños materiales y sustrajeron herramientas indispensables para la actividad diaria. “El arreglo del vidrio solo cuesta un millón y medio”, contó Verónica, dueña del comercio, quien expresó -en diálogo con este diario- su cansancio por la reiteración de los ataques.

La comerciante señaló que el edificio cuenta con alarma y medidas de seguridad, pero que eso no impidió el nuevo robo. “Hay alarma, seguridad en el edificio, pero no les importa, es pura maldad. Saquean, al parque que no lo terminan más y no hay vigilancia en la zona”, afirmó, esperando la remodelación total del Parque Saavedra y normalidad en el barrio.

El local ya sufrió siete hechos anteriores y la situación impacta de lleno en la actividad. “Las ventas no están buenas, no se puede trabajar así”, sostuvo. Además, vinculó los episodios con el contexto social. “Hay tanta miseria, desigualdad, que los robos son una constancia”, expresó.

Con indignación, reclamó mayor presencia y controles en el sector. “Estoy harta de los robos”, cerró.