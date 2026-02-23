Alak y Kicillof analizaron el avance de la reconstrucción del histórico Teatro del Lago, que ya puso primera

Adelantan la campaña de vacunación 2026: el temor a un nuevo virus y las explicaciones del Gobierno
El intendente de La Plata, Julio Alak, se reunió este lunes con el Gobernador bonaerense Axel Kicllof para avanzar con el proyecto de poner nuevamente en funcionamiento el Teatro del Lago platense, una obra que lleva años de promesas incumplidas y que ya puso primera.
A través de sus redes sociales, el jefe comunal platense escribió: "Con @Kicillofok, analizamos el proyecto para la reconstrucción del histórico Teatro del Lago en nuestro Bosque, obra que arranca esta semana". Junto a una foto en la que se los ve juntos, agregó: "Como tantas otras que seguimos desarrollando con el gobierno de la Provincia".
Por otro lado Alak destacó que "reafirmamos el compromiso como nuevas autoridades del Partido Justicialista de fortalecer la unidad del peronismo y convocar a todos los sectores para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo".
Como viene anunciando EL DIA, el Teatro del Lago platense, también conocido como Anfiteatro Martín Fierro, inició en las últimas horas una etapa decisiva de restauración y modernización con una inversión multimillonaria y la participación de empresas especializadas que trabajarán durante aproximadamente 18 meses para devolverle esplendor a este ícono cultural ubicado en el corazón del Paseo del Bosque.
El contrato prevé una inversión que supera los $8.341 millones, con desembolsos planificados entre 2026 y 2027 y un anticipo financiero del 10% para el inicio de las tareas.
Las obras son ejecutadas por una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por COVIARQ S.A. y Grupo Ábaco S.A., tras presentar la propuesta considerada más conveniente desde el punto de vista técnico y económico. COVIARQ S.A. es una empresa con más de 25 años de trayectoria en proyectos civiles, hidráulicos y viales en todo el país, mientras que Grupo Ábaco S.A. se especializa en desarrollos inmobiliarios y obras arquitectónicas de calidad.
El plan de trabajo combina la restauración patrimonial integral con la incorporación de tecnología escénica moderna y mejoras en accesibilidad. Incluye la recuperación de fachadas, cubiertas y ornamentos, el reacondicionamiento de locales interiores, escenario y camarines, y la incorporación de sistemas como montasillas hidráulicos. Asimismo, se construirá una confitería con vista al lago y un Museo de Sitio que narrará la historia del teatro.
Los accesos también serán renovados con nuevos portones de ingreso y técnico, puentes, señalética y mejoras en áreas exteriores. Se restaurarán pérgolas, pisos, veredas y butacas, acompañados por un plan de reforestación que revitalizará el entorno del anfiteatro.
