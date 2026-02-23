Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo por $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Política y Economía

Alak y Kicillof analizaron el avance de la reconstrucción del histórico Teatro del Lago, que ya puso primera

Alak y Kicillof analizaron el avance de la reconstrucción del histórico Teatro del Lago, que ya puso primera
23 de Febrero de 2026 | 14:09

Escuchar esta nota

El intendente de La Plata, Julio Alak, se reunió este lunes con el Gobernador bonaerense Axel Kicllof para avanzar con el proyecto de poner nuevamente en funcionamiento el Teatro del Lago platense, una obra que lleva años de promesas incumplidas y que ya puso primera.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal platense escribió: "Con @Kicillofok, analizamos el proyecto para la reconstrucción del histórico Teatro del Lago en nuestro Bosque, obra que arranca esta semana". Junto a una foto en la que se los ve juntos, agregó: "Como tantas otras que seguimos desarrollando con el gobierno de la Provincia".

Por otro lado Alak destacó que "reafirmamos el compromiso como nuevas autoridades del Partido Justicialista de fortalecer la unidad del peronismo y convocar a todos los sectores para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo".

En qué consiste la reconstrucción del teatro del Lago

Como viene anunciando EL DIA, el Teatro del Lago platense, también conocido como Anfiteatro Martín Fierro, inició en las últimas horas una etapa decisiva de restauración y modernización con una inversión multimillonaria y la participación de empresas especializadas que trabajarán durante aproximadamente 18 meses para devolverle esplendor a este ícono cultural ubicado en el corazón del Paseo del Bosque. 

El contrato prevé una inversión que supera los $8.341 millones, con desembolsos planificados entre 2026 y 2027 y un anticipo financiero del 10% para el inicio de las tareas.

Las obras son ejecutadas por una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por COVIARQ S.A. y Grupo Ábaco S.A., tras presentar la propuesta considerada más conveniente desde el punto de vista técnico y económico. COVIARQ S.A. es una empresa con más de 25 años de trayectoria en proyectos civiles, hidráulicos y viales en todo el país, mientras que Grupo Ábaco S.A. se especializa en desarrollos inmobiliarios y obras arquitectónicas de calidad. 

LE PUEDE INTERESAR

Para qué día los estatales anunciaron el paro de 36 horas con movilización contra la reforma laboral

LE PUEDE INTERESAR

La Provincia suspendió el cobro de cuotas de un programa de viviendas

El plan de trabajo combina la restauración patrimonial integral con la incorporación de tecnología escénica moderna y mejoras en accesibilidad. Incluye la recuperación de fachadas, cubiertas y ornamentos, el reacondicionamiento de locales interiores, escenario y camarines, y la incorporación de sistemas como montasillas hidráulicos. Asimismo, se construirá una confitería con vista al lago y un Museo de Sitio que narrará la historia del teatro.

Los accesos también serán renovados con nuevos portones de ingreso y técnico, puentes, señalética y mejoras en áreas exteriores. Se restaurarán pérgolas, pisos, veredas y butacas, acompañados por un plan de reforestación que revitalizará el entorno del anfiteatro.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes

Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha

En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops

Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos

Investigan en La Plata las causas de un grave cuadro médico

Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora

Mirtha Legrand cumple 99: los detalles del festejo y las claves de su longevidad

Reclamos por "olores penetrantes y molestias respiratorias" en la Ciudad: qué pasó
+ Leidas

¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes

Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha

FOTOS | El predio de los talleres ferroviarios fue arrasado por las llamas

Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora

Comienza la era del "Cacique" Medina en Estudiantes, con el foco puesto en Newell`s

Etcheverry: un campeón marcado con épica

"Arden los ojos y pica la garganta": siguen las quejas por el misterioso y potente olor que invadió La Plata

En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops
Últimas noticias de Política y Economía

Para qué día los estatales anunciaron el paro de 36 horas con movilización contra la reforma laboral

La Provincia suspendió el cobro de cuotas de un programa de viviendas

Autorizan a “Chiqui” Tapia a salir del país

El Gobierno levantó una medida antidumping sobre el aluminio chino
Policiales
Octavo robo en una peluquería frente a Parque Saavedra: "Hay tanta miseria que son una constancia"
Familiares y amigos convocan a una marcha en La Plata por la muerte de Eugenia Carril
Peligro sobre ruedas: la postal que se naturalizó en la Costa
Veinte años de prisión para dos viudas negras
Investigan en La Plata las causas de un grave cuadro médico
Información General
Adelantan la campaña de vacunación 2026: el temor a un nuevo virus y las explicaciones del Gobierno
“Si corrés picadas, vas preso”: conductor realizó maniobras peligrosas en Villa Gesell y fue detenido
Adicción a las redes: también afecta a los mayores
Detenida en Río denunció mensajes con amenazas
Los números de la suerte del lunes 23 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
Importante resolución contra los acusados de matar al ex Puma platense Federico Aramburú: gran debate en Francia
VIDEO. El impresionante gol de Piedrahita, ex Gimnasia, digno de Puskas en Bulgaria
Cristian Medina fue recibido como una mega estrella en Brasil: "Se hizo largo este tema"
Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha
En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops
Espectáculos
¿Un ex jugador de Estudiantes entrará hoy en Gran Hermano Generación Dorada?
El Roña Castro "quiere boxear" a Wanda Nara: le aseguró alimentos para su comedor pero no cumplió 
Rosa María Juana Martínez Suárez: cómo nació el nombre artístico de Mirtha Legrand
Comienza Gran Hermano Generación Dorada, quiénes son los participantes: actores, ex GH y novios de famosos 
La periodista Andrea Taboada acusa que la mordió un perro en la playa: sangre, golpes, insultos y denuncia policial 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla