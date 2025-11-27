Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Gratis con EL DIA, salió hoy la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Espectáculos

Rial y Toti Pasman vs Joni Viale: el escándalo AFA desató una guerra entre periodistas con acusaciones "millonarias en dólares"

Rial y Toti Pasman vs Joni Viale: el escándalo AFA desató una guerra entre periodistas con acusaciones "millonarias en dólares"
27 de Noviembre de 2025 | 17:05

Escuchar esta nota

En las últimas horas, luego del escándalo que se desató en la AFA tras el pasillo de Estudiantes, uno de los coletazos fue la denuncia millonaria por lavado de dinero de una financiera vinculada al mandatario de la AFA, Chiqui Tapia, y la sospecha de que la entidad habría utilizado un documento falsificado para sancionar a Estudiantes por el pasillo de espaldas a Rosario Central, el "campeón" por decreto.

Tras ello, la interna mediática volvió a encenderse tras la última emisión de Carnaval Stream, donde Jorge Rial dedicó un extenso tramo de su transmisión a cuestionar públicamente a Jonatan Viale. Con declaraciones de alto voltaje, el conductor dejó expuesta una relación cargada de reproches y anticipó un posible cara a cara en la próxima entrega de los premios Martín Fierro.

Previamente, el conductor de Todo Noticias, en una de sus editoriales, señaló: "¿Cómo hizo Toviggino para comprar Carnaval y contratar a Tinelli, Rial, Fantino Y Canosa? Estudiantes fue contra la mafia en medio de un silencio estruendoso. Hay periodistas que me sorprendieron bancando a Toviggino y pegándole a Verón". Además, puntualizó: "Los mismos que le pegan a Verón son los que se callaban cuando robaba el kirchnerismo". 

Durante el vivo, Rial planteó su malestar por lo que considera una actitud ambigua del periodista. “Jony te tira mier… le respondés y después te llama, te trata de explicar”, lanzó. Acto seguido, profundizó la crítica con una comparación directa con Mauro Viale: “Me molesta que sea cag*n, el padre sí lo hacía, se la bancaba”.

Otro de los que respondió fue Toti Pasman, quien cuestionó: "Si van a hablar de una financiera, hablen de la financiera. Esto es un canal de streaming donde labura mucha gente. Y si no me gusta cómo conduce Verón, ¿cuál es el problema?".

Rial también cuestionó la postura de Viale en discusiones vinculadas al entramado mediático. “Él habla de ensobrados, él no se acuerda cuando iba a cierta calle, que se acuerde de eso”, disparó, dejando entrever viejos antecedentes que, según él, el ex conductor de LN+ prefiere omitir. Sobre un eventual encuentro entre ambos, fue tajante: “Me lo voy a encontrar en los Martín Fierro”.

El periodista además señaló a la estructura de trabajo que rodea a Viale: “La recaudadora es la mujer, él armó esa estructura”. Y volvió a apuntar contra su desempeño profesional con otra frase contundente: “Me calientan los que se hacen los cancheros y mezclan todo, lo rajaron de CNN porque plagiaba editoriales”.

En otro tramo, Rial marcó que conoce de cerca el accionar de su colega: “Yo sé quién es él, no tenés el c*lo limpio”, sostuvo, aludiendo a supuestas contradicciones entre la imagen pública del conductor y lo que ocurre detrás de cámara.

Para cerrar, trazó una reflexión más amplia sobre el rol de ciertos periodistas dentro del actual escenario político-mediático. “Hablo de todos nosotros, como si él estuviera en un lugar cristalino y prístino. Hablan como si estos gobiernos, que ellos bancan, van a durar toda la vida”, remató.

