Chocaron un auto y una moto en Villa Elvira: hay un motociclista herido

Un impactante choque entre un auto y una moto dejó un herido en Villa Elvira, a metros de una escuela primaria. Ocurrió esta tarde en la intersección de 7 y 602, en la localidad platense.

Involucró a una motocicleta KTM Duke 200, conducida por un joven de 19 años, y un automóvil Mazda 323 rojo, conducido por un hombre de 32 años. El conductor del rodado menor resultó herido.

Por causas que son materia de investigación, al llegar a la esquina mencionada, los vehículos colisionaron dejando al más joven tendido en el suelo. Debido a que no llevaba casco, las lesiones fueron principalmente a su cabeza y ojo izquierdo, quedando con varias contusiones en el resto del cuerpo.

Un llamado al 911 advirtió el hecho y un móvil del Comando de Patrullas se acercó al lugar a la espera de una ambulancia del SAME que llegó poco después. El joven de 19 años fue trasladado al Hospital San Martín sin riesgo de vida.

Tanto el auto como la moto quedaron incautados para las pericias. En lca causa caratulada como “Lesiones culposas”, interviene la UFI nº14, el Juzgado de Garantías nº3, la Defensoría nº1 y el Juzgado de Faltas dado que el mayor de los involucrados no contaba con la documentación vehicular correspondiente.