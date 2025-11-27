Conmoción tras el hallazgo de un joven sin vida en una vivienda de Ensenada

Un trágico episodio conmocionó este jueves a Ensenada, donde un joven fue encontrado sin vida dentro de una vivienda situada en un pasillo de la zona de Rodríguez entre Hernández y Andrade.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho se conoció durante las primeras horas del día, cuando un llamado al 911 advirtió sobre una situación que ponía “en riesgo la integridad de una persona”. Minutos después, personal del Comando Patrulla Ensenada llegó al lugar y fue recibido por un familiar, quien solicitó la intervención urgente en el interior del domicilio ubicado al fondo del pasillo.

Al ingresar al patio, los efectivos encontraron a un joven de sexo masculino recostado en el suelo, con signos compatibles con ahorcamiento. En el lugar había una sábana colgando desde el techo y un cinturón de cuero negro que también habría sido utilizado en el hecho.

A pesar de que se convocó de inmediato a personal médico, los profesionales de la ambulancia constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

La Policía preservó la escena a la espera de los peritos y dio intervención a la comisaría jurisdiccional, en el marco de una causa caratulada como averiguación de causales de muerte, que busca determinar con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda.