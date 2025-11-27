Gobernadores buscar arman interlobloque junto a ex libertarios

Gobernadores de distintos espacios avanzaron hoy en la conformación de un interbloque al que podrían sumarse también los ex libertarios de Coherencia, en búsqueda de convertirse en la tercera fuerza parlamentaria.

Sin dar demasiadas precisiones, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anticipó que se sigue negociando para consolidar un interbloque que responda a los intereses de las provincias.

De la reunión en la Casa de Salta participaron, además de Saénz, los mandatarios Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Según se supo de fuentes legislativas, del encuentro participaron también diputados del bloque Innovación, legisladores de Catamarca y la senadora Carolina Moises, entre otros.

El bloque Coherencia, en tanto, está integrado por los ex libertarios Carlos D’Alessandro, Lourdes Arrieta, Gerardo González y Marcela Pagano.