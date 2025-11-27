Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Gratis con EL DIA, salió hoy la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Deportes

El Muñeco Gallardo pasa la escoba en River: ¿dos futbolistas vuelven a Gimnasia?

El Muñeco Gallardo pasa la escoba en River: ¿dos futbolistas vuelven a Gimnasia?
27 de Noviembre de 2025

River Plate atraviesa horas de definiciones fuertes luego de la charla que Marcelo Gallardo mantuvo con el plantel. En ese encuentro quedaron prácticamente resueltos los nombres de cuatro futbolistas históricos que no continuarán en el club de Núñez de cara a la próxima temporada: Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Gonzalo “Pity” Martínez y Milton Casco.

Enzo Pérez se despedirá de River al finalizar el año. El mendocino, símbolo del ciclo más exitoso de la institución, no renovará su vínculo y su futuro podría estar nuevamente ligado a Estudiantes, club donde se forjó y que ve con buenos ojos su retorno para la próxima etapa del proyecto deportivo.

Enzo Pérez se va de River ¿en los planes del Pincha?

Por su parte, “Nacho” Fernández también dejará River y su destino no sería el exterior, sino que el futbolista planea quedarse en el país. Allí, asoma la posibilidad de que el mediocampista regrese a Gimnasia. El jugador rechazó ofertas del exterior y su deseo es continuar su carrera cerca de su familia, lo que facilitaría su llegada al Lobo.

Otro de los experimentados que dejará Núñez es Milton Casco, aunque todavía sin resolución definitiva. El defensor cuenta con sondeos concretos de Gimnasia y de Newell’s, clubes interesados en sumarlo una vez que finalice su ciclo en River. 

En el mismo contexto aparece Gonzalo “Pity” Martínez, quien no continuará en River luego de un regreso marcado por problemas físicos que le impidieron tener la continuidad deseada. Gallardo y la dirigencia coincidieron en que lo mejor para ambas partes es que continúe su carrera en otro destino.

