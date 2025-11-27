Tenso cruce entre Yanina Latorre y Romina Scalora: “Sos peroncha y feminista”

Yanina Latorre y la panelista Romina Scalora protagonizaron un tenso cruce durante la emisión de LAM del miércoles y las “angelitas” discutieron a los gritos por las declaraciones del periodista Daniel Gómez Rinaldi en Radio Rivadavia que generaron polémica.

Todo comenzó cuando Scalora defendió la postura de Rinaldi frente a las críticas que recibió la premiación Martín Fierro Latino: "Yo digo que vos nunca tenés el parámetro de lo que le duele más al otro. Para mí no está bien". Fue allí cuando Yanina la interrumpió, desestimando su opinión: “¿No decimos todos los días que no hay que hablar de los cuerpos?”.

“Sí, pero nosotros acá nos estamos escandalizando por esto y está bien porque a ella le molesta. Yo no digo que está mal, pero vos después entras a Twitter y por algo que decís acá te dicen desnutrida, raquítica. Es algo que está pasando”, continuó explicando Scalora.

Yanina se mantuvo firme con su pensamiento y mencionó que como comunicadores, no deberían de opinar sobre cuerpos ajenos, a pesar de que sea algo que la sociedad hace de todas formas: “Yo no puedo creer que vos, que sos peroncha y que sos feminista, estás defendiendo que un tipo le diga ‘gorda’ a otra persona”.

Ya a los gritos, Scalora le puso un freno a la discusión cuando Latorre la llamó “peroncha”: “Yo no te digo ni libertaria, ni facha, nunca en la vida. No me digas peroncha. Discutí conmigo mi postura. Discutí conmigo mi postura sin decirme peroncha”.