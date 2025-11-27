Un micro con pasajeros despistó en la subida a la Autopista La Plata Buenos Aires y provocó demoras

Un colectivo perteneciente a la empresa Misión Buenos Aires despistó este jueves en la subida a la Autopista La Plata - Buenos Aires. El incidente, generó fuerte conmoción entre los pasajeros y provocó un caos vehicular en la zona.

El ómnibus, que trasladaba a pasajeros hacia Capital Federal, colisionó contra un guardarraíl tras perder el control en la subida. Tras ello, el transporte fue evacuado y los pasajeros recibieron asistencia, aunque ninguno resultó herido.

Entre las razones que podrían haber causado el incidente vial en el acceso a la Autopista, testigos señalaron que en el lugar había una importante cantidad de aceite derramado sobre la cinta asfáltica. Cabe resaltar que tras el despiste, el micro quedó cruzado sobre los dos carriles e impedía el flujo vehicular.

Por esas razones, en el lugar se desempeñan tareas de remoción y limpieza de la calzada para liberar la subida, que se vio interrumpida y causó importantes demoras.

En las últimas jornadas, la Autopista se convirtió en escenario de múltiples siniestros viales que, de milagro, no ocasionaron heridos y solo registraron demoras. Más temprano, a la altura del kilómetro 23, un importante susto se vivió cuando un automóvil se prendió fuego mientras circulaba mano ascendente hacia la capital bonaerense. El hecho ocurrió alrededor del mediodía y, pese a la espectacularidad del episodio, no hubo heridos.

También, en el kilómetro 23,5 a la altura de Ezpeleta camino a La Plata, un camión con doble acoplado protagonizó un brutal accidente. El impactante siniestro vial ocurrió a la altura de Ezpeleta y se registraron importantes demoras en la calzada, que se prolongaron por varios kilómetros.

El camión, luego del accidente, trepó el separador central y quedó colgado sobre el carril delantero de la mano contraria. De igual forma, el extremo posterior del transporte quedó sobre la mano derecha y afectó el flujo vehicular que circulaba camino a La Plata.