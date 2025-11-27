Hasta acá llegó el amor: dolor en LAM por el adiós a Yanina Latorre

La conductora Yanina Latorre se encuentra en la recta final de su paso por LAM, el ciclo del cual forma parte desde sus inicios en 2016. Movilizada, la mediática confesó que duda de su decisión de abandonar el ciclo que comparte con Ángel de Brito.

El último día de Latorre como “angelita” de LAM será el próximo viernes 26 de diciembre. “Entré en mi último mes de LAM después de 10 años”, se sinceró el miércoles en su ciclo radial de El Observador. “Todos los días dudo ahora, ya me entró”, contó movilizada.

La rubia reafirmó su decisión de dejar el ciclo para alivianarse de la carga laboral, explicando que le es imposible seguir siendo panelista mientras conduce un programa de radio y es conductora de su propio ciclo: “Soy la única angelita que se fue por motu proprio. Ya no puedo seguir porque estoy cansada”.

"Yo sufrí, la pasé bien, mis hijos crecieron, me pasaron cosas lindas, me pasaron cosas malas. En el programa me pasó de todo y para mí Ángel es mi marido televisivo. Yo estoy acostumbrada, o sea, no lo voy a ver más todos los días", expresó sobre su emoción por el fin de su etapa como panelista.