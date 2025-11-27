Hasta acá llegó el amor: dolor en LAM por el adiós a Yanina Latorre

La Plata: aprobaron el Presupuesto 2026 y el nuevo Sistema de Transporte
La Plata: aprobaron el Presupuesto 2026 y el nuevo Sistema de Transporte
"Acusado por algo que no hice": el Demonio García rompió el silencio tras su condena en La Plata
Apoyo al Pincha y en contra de la AFA: hinchas de clubes rechazaron los comunicados y acusan a sus dirigentes de "seca-nucas"
El Muñeco Gallardo pasa la escoba en River: ¿dos de los futbolistas pegan la vuelta al Lobo?
VIDEO.- Muerte en el acantilado: el lugar exacto donde cayó la periodista egresada en La Plata
En medio del mini verano, lanzan alerta amarilla por tormentas fuertes este jueves en La Plata: ¿a qué hora llegan?
Rial vs Joni Viale: el escándalo AFA desató una guerra entre periodistas con acusaciones "millonarias en dólares"
Volkswagen llama a revisión urgente de 55.000 autos en Argentina por fallas en los airbags: los modelos afectados
Detenidos por maltrato animal en La Plata y ocho perros en condiciones extremas
Se conocerá el veredicto del femicidio de Romina Videla en La Plata
Tenso cruce entre Yanina Latorre y Romina Scalora: “Sos peroncha y feminista”
Con una cuchilla y una "yuga": atraparon a una banda juvenil que tenía en vilo a la zona céntrica
Visitante Ilustre de La Plata: así será el homenaje a La Mona Jiménez
Árbitros de playoffs: ¿cómo le fue a Estudiantes con Falcón Pérez y a Gimnasia con Mastrángelo?
Día D para Estudiantes, que conoce si hay sanción: multa económica pero presionan para que castiguen al plantel o a Verón
Citas, amor y sexo después de los 50 años: este domingo, en EL DIA
Una nena de 4 años de La Plata, en medio de una trama judicial por una denuncia de robo de identidad
VIDEO. Festejos de egresados en La Plata: basura, espuma y botellas en las escalinatas de la Catedral
Enzo Martínez: una figura inesperada en el sorprendente Gimnasia
Wanda Nara, complicada tras la detención de su ex abogado: el dato de la denuncia que la salpica
VIDEO. Helicóptero, motos de agua y hasta buggies sorprenden en la Plaza Moreno
Reforma laboral: para el Gobierno, hay más acuerdos que diferencias con la CGT
Casamiento cancelado: los motivos para la decisión de Marianela Mirra y José Alperovich
Colapinto calienta motores en Qatar: se viene una primera jornada movida y cómo sigue la agenda
Quiénes son los médicos que se suman al Consejo Directivo de la Agremiación Médica Platense
Llegó el calor y reaparecieron los alacranes: invaden una casa a pasos de Plaza Moreno y meten miedo
Anses oficializó el último aumento de 2025 para jubilaciones y asignaciones familiares
Venezuela revocó las concesiones a seis compañías aéreas internacionales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La conductora Yanina Latorre se encuentra en la recta final de su paso por LAM, el ciclo del cual forma parte desde sus inicios en 2016. Movilizada, la mediática confesó que duda de su decisión de abandonar el ciclo que comparte con Ángel de Brito.
El último día de Latorre como “angelita” de LAM será el próximo viernes 26 de diciembre. “Entré en mi último mes de LAM después de 10 años”, se sinceró el miércoles en su ciclo radial de El Observador. “Todos los días dudo ahora, ya me entró”, contó movilizada.
La rubia reafirmó su decisión de dejar el ciclo para alivianarse de la carga laboral, explicando que le es imposible seguir siendo panelista mientras conduce un programa de radio y es conductora de su propio ciclo: “Soy la única angelita que se fue por motu proprio. Ya no puedo seguir porque estoy cansada”.
"Yo sufrí, la pasé bien, mis hijos crecieron, me pasaron cosas lindas, me pasaron cosas malas. En el programa me pasó de todo y para mí Ángel es mi marido televisivo. Yo estoy acostumbrada, o sea, no lo voy a ver más todos los días", expresó sobre su emoción por el fin de su etapa como panelista.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí