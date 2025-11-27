Embargo millonario a Eduardo Fort a poco de ser padre con Rocío Marengo: ¿qué pasó?

La situación judicial de Eduardo Fort atraviesa su momento más delicado, ya que el empresario y presidente de Felfort quedó bajo un embargo de gran magnitud y fue inscripto como deudor alimentario, en el marco de una causa iniciada por su ex esposa, Karina Antoniali.

Todo ocurre mientras espera la llegada de su primer hijo junto a Rocío Marengo, quien salió públicamente a respaldarlo. Antoniali denunció que Fort no cumplía con la cuota alimentaria correspondiente a los mellizos Angie y Pietro, de 16 años.

La disputa, según detalló Cora Debarbieri, se mantiene activa desde 2022 y motivó que la Justicia ordenara medidas patrimoniales de gran alcance.

La resolución judicial dispone el embargo de:

Los dividendos y utilidades que reciba como directivo.

Honorarios y cualquier ingreso económico del empresario.

Acciones y participaciones dentro de Felfort.

Propiedades inmuebles, incluido su domicilio actual y otros bienes en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, el fallo contempla la prohibición de salir del país y su inscripción en los registros de deudores alimentarios tanto de Ciudad como de la Provincia de Buenos Aires. Debarbieri aseguró que el monto total de la deuda es tan elevado que no estaba autorizada a mencionarlo, e incluso la cifra resultaba difícil de interpretar por su magnitud.

El abogado Juan Pablo Merlo recordó en televisión que, según la normativa vigente, los padres están obligados a continuar brindando alimentos hasta los 25 años si los hijos estudian. Por ese motivo, no solo los mellizos podrían reclamar judicialmente, sino también la hija mayor, Macarena, de 24 años.

El escenario se suma a un clima interno ya complejo, ya que semanas atrás, los sobrinos de Eduardo, John y Thomas Fort, cuestionaron públicamente su rol dentro de la empresa familiar. Por otro lado, la representación legal de Antoniali está a cargo de la abogada Elba Marcovecchio, quien viene siguiendo la causa desde hace tiempo.

Mientras el expediente avanza, Rocío Marengo eligió acompañar a Fort con un mensaje en redes sociales, mientras está embarazada y transitando la semana 33, compartió una foto junto a él y expresó que confía plenamente en su rol como futuro padre. También compartió datos de su última ecografía, señalando que el bebé se encuentra en perfecto estado.