Embargo millonario a Eduardo Fort a poco de ser padre con Rocío Marengo: ¿qué pasó?

La Plata: aprobaron el Presupuesto 2026 y el nuevo Sistema de Transporte
La Plata: aprobaron el Presupuesto 2026 y el nuevo Sistema de Transporte
"Acusado por algo que no hice": el Demonio García rompió el silencio tras su condena en La Plata
Apoyo al Pincha y en contra de la AFA: hinchas de clubes rechazaron los comunicados y acusan a sus dirigentes de "seca-nucas"
El Muñeco Gallardo pasa la escoba en River: ¿dos de los futbolistas pegan la vuelta al Lobo?
VIDEO.- Muerte en el acantilado: el lugar exacto donde cayó la periodista egresada en La Plata
En medio del mini verano, lanzan alerta amarilla por tormentas fuertes este jueves en La Plata: ¿a qué hora llegan?
Rial vs Joni Viale: el escándalo AFA desató una guerra entre periodistas con acusaciones "millonarias en dólares"
Volkswagen llama a revisión urgente de 55.000 autos en Argentina por fallas en los airbags: los modelos afectados
Detenidos por maltrato animal en La Plata y ocho perros en condiciones extremas
Se conocerá el veredicto del femicidio de Romina Videla en La Plata
Tenso cruce entre Yanina Latorre y Romina Scalora: “Sos peroncha y feminista”
Con una cuchilla y una "yuga": atraparon a una banda juvenil que tenía en vilo a la zona céntrica
Visitante Ilustre de La Plata: así será el homenaje a La Mona Jiménez
Árbitros de playoffs: ¿cómo le fue a Estudiantes con Falcón Pérez y a Gimnasia con Mastrángelo?
Día D para Estudiantes, que conoce si hay sanción: multa económica pero presionan para que castiguen al plantel o a Verón
Citas, amor y sexo después de los 50 años: este domingo, en EL DIA
Una nena de 4 años de La Plata, en medio de una trama judicial por una denuncia de robo de identidad
VIDEO. Festejos de egresados en La Plata: basura, espuma y botellas en las escalinatas de la Catedral
Enzo Martínez: una figura inesperada en el sorprendente Gimnasia
Wanda Nara, complicada tras la detención de su ex abogado: el dato de la denuncia que la salpica
VIDEO. Helicóptero, motos de agua y hasta buggies sorprenden en la Plaza Moreno
Reforma laboral: para el Gobierno, hay más acuerdos que diferencias con la CGT
Casamiento cancelado: los motivos para la decisión de Marianela Mirra y José Alperovich
Colapinto calienta motores en Qatar: se viene una primera jornada movida y cómo sigue la agenda
Quiénes son los médicos que se suman al Consejo Directivo de la Agremiación Médica Platense
Llegó el calor y reaparecieron los alacranes: invaden una casa a pasos de Plaza Moreno y meten miedo
Anses oficializó el último aumento de 2025 para jubilaciones y asignaciones familiares
Venezuela revocó las concesiones a seis compañías aéreas internacionales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La situación judicial de Eduardo Fort atraviesa su momento más delicado, ya que el empresario y presidente de Felfort quedó bajo un embargo de gran magnitud y fue inscripto como deudor alimentario, en el marco de una causa iniciada por su ex esposa, Karina Antoniali.
Todo ocurre mientras espera la llegada de su primer hijo junto a Rocío Marengo, quien salió públicamente a respaldarlo. Antoniali denunció que Fort no cumplía con la cuota alimentaria correspondiente a los mellizos Angie y Pietro, de 16 años.
La disputa, según detalló Cora Debarbieri, se mantiene activa desde 2022 y motivó que la Justicia ordenara medidas patrimoniales de gran alcance.
Los dividendos y utilidades que reciba como directivo.
Honorarios y cualquier ingreso económico del empresario.
Acciones y participaciones dentro de Felfort.
Propiedades inmuebles, incluido su domicilio actual y otros bienes en la Ciudad de Buenos Aires.
Además, el fallo contempla la prohibición de salir del país y su inscripción en los registros de deudores alimentarios tanto de Ciudad como de la Provincia de Buenos Aires. Debarbieri aseguró que el monto total de la deuda es tan elevado que no estaba autorizada a mencionarlo, e incluso la cifra resultaba difícil de interpretar por su magnitud.
El abogado Juan Pablo Merlo recordó en televisión que, según la normativa vigente, los padres están obligados a continuar brindando alimentos hasta los 25 años si los hijos estudian. Por ese motivo, no solo los mellizos podrían reclamar judicialmente, sino también la hija mayor, Macarena, de 24 años.
El escenario se suma a un clima interno ya complejo, ya que semanas atrás, los sobrinos de Eduardo, John y Thomas Fort, cuestionaron públicamente su rol dentro de la empresa familiar. Por otro lado, la representación legal de Antoniali está a cargo de la abogada Elba Marcovecchio, quien viene siguiendo la causa desde hace tiempo.
Mientras el expediente avanza, Rocío Marengo eligió acompañar a Fort con un mensaje en redes sociales, mientras está embarazada y transitando la semana 33, compartió una foto junto a él y expresó que confía plenamente en su rol como futuro padre. También compartió datos de su última ecografía, señalando que el bebé se encuentra en perfecto estado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí