Con una cuchilla y una "yuga": atraparon a una banda juvenil que tenía en vilo a la zona centro de La Plata

En la jornada de ayer, un grupo de cuatro jóvenes fueron demorados luego de ser captados "in fraganti" cuando pretendían cometer un robo en pleno centro de La Plata. Tras un rápido accionar, los efectivos policiales interceptaron a los sospechosos y dos de ellos eran menores de edad.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se activó tras una denuncia al 911 que alertó sobre la presencia sospechosa de varios individuos merodeando vehículos. Al arribar al lugar, efectivos de la Motorizada Local identificaron a los sospechosos y procedieron a su detención.

A su vez, una mujer alertó a los efectivos que previamente había sido víctima de un intento de robo cuando subía a su vehículo en los alrededores de 56 entre 13 y 14.

En ese sentido, al momento de llevar a cabo la requisa de las pertenencias de los acusados, secuestraron una moto marca Siam de 110 cilindradas que tenía dañado el tambor de encendido.

Además, contaban con una mochila con herramientas compatibles para la sustracción de rodados en la vía pública. Entre los objetos, se encontró un alicate, un cuchillo tipo tramontina, una navaja, una “yuga” y otros elementos.

La causa quedó a cargo de la UFI N°3 de La Plata y el Juzgado de Garantías N°3; los menores serán entregados a sus progenitores.

Este nuevo caso se suma a una serie de intervenciones policiales recientes en el centro platense en los que se detuvo a jóvenes por intentos de robo de motos, automóviles o robos callejeros.