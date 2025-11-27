VIDEO. Un auto ardió en llamas en plena Autopista La Plata

Un importante susto se vivió este jueves por la tarde en la Autopista Buenos Aires–La Plata, donde un automóvil se prendió fuego mientras circulaba a la altura del kilómetro 23, mano ascendente hacia la capital bonaerense. El hecho ocurrió alrededor del mediodía y, pese a la espectacularidad del episodio, no hubo heridos.

Según informaron fuentes de Seguridad Vial, el incidente involucró a un Renault Sandero cuyo conductor advirtió a tiempo el desperfecto mecánico que generó el foco ígneo. De inmediato logró detener el vehículo sobre la banquina y descender por sus propios medios, resultando completamente ileso.

En cuestión de minutos, el fuego se expandió y consumió casi por completo el rodado. Personal del Móvil 20 de Bomberos de Quilmes, a cargo del Oficial Inspector Leonardo Patelli, trabajó intensamente en el lugar para sofocar las llamas y evitar que el incendio afectara otros vehículos que circulaban por la autopista.

Pese a la rapidez de la respuesta, las pérdidas fueron totales: el auto quedó destruido. Una grúa de la concesionaria AUBASA retiró luego los restos del vehículo para normalizar la circulación. Tras el operativo, la traza quedó completamente liberada y el tránsito volvió a circular con normalidad.

La jurisdicción del hecho quedó a cargo de la Comisaría 1ª de Quilmes, donde se labraron las actuaciones correspondientes.