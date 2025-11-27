Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

VIDEO. Un auto ardió en llamas en plena Autopista La Plata

27 de Noviembre de 2025 | 15:59

Un importante susto se vivió este jueves por la tarde en la Autopista Buenos Aires–La Plata, donde un automóvil se prendió fuego mientras circulaba a la altura del kilómetro 23, mano ascendente hacia la capital bonaerense. El hecho ocurrió alrededor del mediodía y, pese a la espectacularidad del episodio, no hubo heridos.

Según informaron fuentes de Seguridad Vial, el incidente involucró a un Renault Sandero cuyo conductor advirtió a tiempo el desperfecto mecánico que generó el foco ígneo. De inmediato logró detener el vehículo sobre la banquina y descender por sus propios medios, resultando completamente ileso.

En cuestión de minutos, el fuego se expandió y consumió casi por completo el rodado. Personal del Móvil 20 de Bomberos de Quilmes, a cargo del Oficial Inspector Leonardo Patelli, trabajó intensamente en el lugar para sofocar las llamas y evitar que el incendio afectara otros vehículos que circulaban por la autopista.

Pese a la rapidez de la respuesta, las pérdidas fueron totales: el auto quedó destruido. Una grúa de la concesionaria AUBASA retiró luego los restos del vehículo para normalizar la circulación. Tras el operativo, la traza quedó completamente liberada y el tránsito volvió a circular con normalidad.

La jurisdicción del hecho quedó a cargo de la Comisaría 1ª de Quilmes, donde se labraron las actuaciones correspondientes.

