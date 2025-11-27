Tras la denuncia de Pilar Smith, Daniel Gómez Rinaldi pidió disculpas y admitió que “estuvo mal”

Duro fallo de la AFA contra Estudiantes: sanción de seis meses a Verón, suspensión a los jugadores y multa millonaria
El enfrentamiento entre Pilar Smith y Daniel Gómez Rinaldi sumó un nuevo capítulo, luego de que la conductora lo acusara de “injuriarla” y confirmara que le envió una carta documento, el periodista habló públicamente y ofreció disculpas.
Sin embargo, también sostuvo parte de sus dichos y dejó en claro que el conflicto todavía no está cerrado. En Intrusos, Pilar Smith relató que quedó completamente desconcertada por las expresiones de Gómez Rinaldi, que surgieron luego de sus comentarios sobre los Martín Fierro Latino.
La conductora afirmó que siempre tuvo buena relación con él, que sus críticas fueron estrictamente televisivas y que los dichos de Rinaldi cruzaron una línea personal y laboral. Por ese motivo, confirmó que, junto a su abogada, decidió enviar una carta documento: “Esto no se puede permitir. No se habla del cuerpo de nadie. Ni del mío ni del de ninguna persona”.
Pilar también pidió disculpas a Dani Ambrosino por una chicana previa, para diferenciar lo que considera humor televisivo del episodio que motivó la denuncia. Horas después, y ya en medio de la repercusión, Daniel Gómez Rinaldi habló frente a cámara y se refirió directamente al tema. Lo primero que hizo fue asumir su error: “Le pido disculpas a Pilar. No digo esa frase de ‘si se sintió ofendida’. No. Le pido disculpas porque estuve mal”.
Reconoció que estaba muy enojado por las críticas que Smith hizo sobre la transmisión de los Martín Fierro Latino, ceremonia en la que él participó como parte de APTRA: “Me molestaron muchísimo las críticas. Esa misma noche me enojé, y al día siguiente también”.
El periodista explicó que sintió que Pilar destacó solo lo negativo y no valoró el trabajo detrás del evento. Sin embargo, admitió sin medias tintas que su reacción fue desproporcionada: “Me equivoqué, estuve mal”. Finalmente, cuando le preguntaron si le gustaría hablarlo personalmente, evitó comprometerse: “No le escribí. No sé si lo haría. Pilar está muy extrema con este tema”.
