Hamás acepta acuerdo de alto el fuego en Gaza

El grupo extremista islámico Hamás aceptó ayer una nueva propuesta de los mediadores para una tregua con Israel en Gaza, que incluye la liberación de los rehenes aún cautivos en el territorio palestino. Los esfuerzos estos últimos meses de los mediadores -Egipto, Qatar y Estados Unidos- fracasaron en llegar a un alto el fuego durante esta guerra que castiga la Franja de Gaza, donde según la Defensa Civil gazatí, 20 palestinos murieron ayer en bombardeos israelíes.
En El Cairo, el director de los servicios de inteligencia egipcios Diaa Rashwan declaró al medio estatal Al-Qahera News que Egipto y Qatar sometieron su proposición a Israel. “El balón está en el campo israelí”, afirmó. “Hamás dio su respuesta, aceptando la nueva proposición de los mediadores. Rogamos a Dios apagar el fuego de esta guerra contra nuestro pueblo”, declaró en las redes sociales un responsable de Hamás, Basem Naim. Israel no hizo comentarios sobre la propuesta de tregua, pero el premier Benjamín Netanyahu advirtió la semana pasada que sólo aceptaría un acuerdo “en el que todos los rehenes fueran liberados de una vez y según nuestras condiciones para poner fin a la guerra”.
La nueva propuesta entregada al grupo prevé una tregua inicial de 60 días y la liberación de rehenes en dos tandas como antesala a un acuerdo definitivo para terminar con la guerra.
Esta nueva oferta llega más de una semana después de que el gabinete de seguridad de Israel aprobara planes para tomar el control de Ciudad de Gaza y de los campos de refugiados vecinos con el objetivo declarado de derrotar a Hamás y liberar a los rehenes secuestrados en el ataque del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra.
Los planes israelíes han levantado una gran oposición tanto dentro del país como a nivel internacional.
Netanyahu declaró ayer haber “hablado con el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor de nuestros planes sobre Ciudad de Gaza y el cumplimiento de nuestras misiones”.
Un micrófono "indiscreto", ¿a propósito?
