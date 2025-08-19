López Murphy defendió la creación de Potencia

Cumbre Putin- Zelenski: Trump anuncia que comenzó a prepararla
El diputado nacional Ricardo López Murphy, candidato a la reelección por la alianza “Potencia”, afirmó que ese espacio se constituyó “en defensa de la República, de la división de poderes, del federalismo, de la libertad de prensa y de la tolerancia”.
“Hay dos cuestiones esenciales en la República que son vitales: La primera es el presupuesto y la otra es la tolerancia”, manifestó López Murphy en declaraciones radiales.
El actual diputado por la capital federal destacó que en el Gobierno de Javier Milei “hace dos años” que no se tiene un Presupuesto y dijo que esa situación impide que funcione el sistema institucional “de una manera adecuada”.
En torno a la falta de tolerancia, expresó que “no se pueden expulsar funcionarios por ser la hija de una persona que discrepa mínimamente con el Gobierno o porque la esposa de uno de los funcionarios vota diferente (en el Congreso) de lo que pretende Karina Milei”.
Para López Murphy terminar con ese tipo de intolerancia es una cuestión de “respeto básico, casi civilizatoria”, a la vez que puntualizó que Potencia, cuya máxima referente es la bonaerense María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Cambiemos, esta integrada por los partidos Demócrata, Unir y Republicanos Unidos.
“El Gobierno federal, debido a las acciones terribles del expresidente Alberto Fernández, le quitó recursos de la Ciudad de Buenos Aires y hoy hay una deuda de más de 7.000 millones de dólares que ha sometido a esta ciudad (de Buenos Aires) a unas privaciones y a unas dificultades enormes”, concluyó el economista.
