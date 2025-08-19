Cumbre Putin- Zelenski: Trump anuncia que comenzó a prepararla
Causa cuadernos: para los peritos, los escribió el chofer Centeno
Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
Vecinos en alerta por un intento de toma de tierras en Villa Elvira
Apps de viajes: las motos ganan terreno en los servicios de transporte
De Dubai al Bosque, el goleador tripero que crece en cada fecha
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
¿Busca trabajo? La publicación de Vidal que sorprendió a todos
Retiran casi 3,8 billones de pesos del mercado para quitarle presión al dólar
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
De una ruptura a la otra: Cande Vetrano y Andrés Gil, ¿separados por Gime Accardi?
La amante de "Micho" sería una azafata de vuelos privados y competidora de fisicoculturismo
“Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”
Manes será candidato a senador porteño pero no por Provincias Unidas
Por razones climáticas, el presidente suspendió un viaje electoral a Junín
Llega la ciclogénesis a la Ciudad: alerta naranja por tormentas y lluvias
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Finalmente, el diputado nacional de Democracia para Siempre -que se le acaba el mandato en diciembre- Facundo Manes terminó apartado del armado de Provincias Unidas en la ciudad de Buenos Aires y confirmó su candidatura a senador nacional por el distrito porteño con el sello, por esas vueltas que tiene la política, del GEN de Margarita Stolbizer, que si será candidata a diputada nacional por la Provincia en la lista del frente formado por gobernadores.
El neurocirujano y fundador del movimiento “Para Adelante” estará acompañado en la boleta de candidatos a senadores nacionales por la abogada exmassista Carla Pitiot, mientras que el tramo de aspirantes a la Cámara de Diputados lo encabezará el presidente del GEN, Sergio Abrevaya.
Manes, que en diciembre cumplirá su mandato por la provincia de Buenos Aires, tenía un pre acuerdo con Martín Lousteau para saltar la General Paz y liderar la lista de candidatos a senadores nacionales, mientras que el titular de la UCR hacía lo propio como postulante a la Cámara baja.
Pero, inesperadamente, Manes no cerró con el radicalismo porteño de Lousteau y en su lugar apareció Graciela Ocaña, que se alejó de la Coalición Cívica liderada por Elisa Carrió.
No obstante, el científico se postula por su cuenta y dará la pelea “contra todos” por fuera de los partidos tradicionales, según anunció en un tuit publicado en su cuenta de la red social X.
“Domingo de cierre de listas. ¿Y qué tiene que ver esto con tu vida? La casta se repartió los lugares en la lista como si en estos dos años no hubiera pasado nada”, recriminó Manes, que la tendría complicada para conseguir una de las bancas en la disputa porteña para la Cámara alta.
LE PUEDE INTERESAR
Discapacidad: declaran inconstitucional el veto
LE PUEDE INTERESAR
Los pilotos de aerolíneas anuncian otro paro nacional
“Se piensan que siempre va a haber alguien ahí para lavarles los platos sucios. Pero los argentinos estamos para otra cosa. Nuestros sueños no le piden permiso a nadie. Algún día teníamos que decir basta. Este domingo fue el día. Vamos contra todos. Para adelante”, sentenció el diputado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí