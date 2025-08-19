Manes será candidato a senador porteño pero no por Provincias Unidas

Finalmente, el diputado nacional de Democracia para Siempre -que se le acaba el mandato en diciembre- Facundo Manes terminó apartado del armado de Provincias Unidas en la ciudad de Buenos Aires y confirmó su candidatura a senador nacional por el distrito porteño con el sello, por esas vueltas que tiene la política, del GEN de Margarita Stolbizer, que si será candidata a diputada nacional por la Provincia en la lista del frente formado por gobernadores.

El neurocirujano y fundador del movimiento “Para Adelante” estará acompañado en la boleta de candidatos a senadores nacionales por la abogada exmassista Carla Pitiot, mientras que el tramo de aspirantes a la Cámara de Diputados lo encabezará el presidente del GEN, Sergio Abrevaya.

¿Distancia con Lousteau?

Manes, que en diciembre cumplirá su mandato por la provincia de Buenos Aires, tenía un pre acuerdo con Martín Lousteau para saltar la General Paz y liderar la lista de candidatos a senadores nacionales, mientras que el titular de la UCR hacía lo propio como postulante a la Cámara baja.

Pero, inesperadamente, Manes no cerró con el radicalismo porteño de Lousteau y en su lugar apareció Graciela Ocaña, que se alejó de la Coalición Cívica liderada por Elisa Carrió.

Contra todos

No obstante, el científico se postula por su cuenta y dará la pelea “contra todos” por fuera de los partidos tradicionales, según anunció en un tuit publicado en su cuenta de la red social X.

“Domingo de cierre de listas. ¿Y qué tiene que ver esto con tu vida? La casta se repartió los lugares en la lista como si en estos dos años no hubiera pasado nada”, recriminó Manes, que la tendría complicada para conseguir una de las bancas en la disputa porteña para la Cámara alta.

“Se piensan que siempre va a haber alguien ahí para lavarles los platos sucios. Pero los argentinos estamos para otra cosa. Nuestros sueños no le piden permiso a nadie. Algún día teníamos que decir basta. Este domingo fue el día. Vamos contra todos. Para adelante”, sentenció el diputado.