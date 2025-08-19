Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Va con el sello de Margarita Stolbizer

Manes será candidato a senador porteño pero no por Provincias Unidas

Manes será candidato a senador porteño pero no por Provincias Unidas

Facundo Manes

19 de Agosto de 2025 | 02:02
Edición impresa

Finalmente, el diputado nacional de Democracia para Siempre -que se le acaba el mandato en diciembre- Facundo Manes terminó apartado del armado de Provincias Unidas en la ciudad de Buenos Aires y confirmó su candidatura a senador nacional por el distrito porteño con el sello, por esas vueltas que tiene la política, del GEN de Margarita Stolbizer, que si será candidata a diputada nacional por la Provincia en la lista del frente formado por gobernadores.

El neurocirujano y fundador del movimiento “Para Adelante” estará acompañado en la boleta de candidatos a senadores nacionales por la abogada exmassista Carla Pitiot, mientras que el tramo de aspirantes a la Cámara de Diputados lo encabezará el presidente del GEN, Sergio Abrevaya.

¿Distancia con Lousteau?

Manes, que en diciembre cumplirá su mandato por la provincia de Buenos Aires, tenía un pre acuerdo con Martín Lousteau para saltar la General Paz y liderar la lista de candidatos a senadores nacionales, mientras que el titular de la UCR hacía lo propio como postulante a la Cámara baja.

Pero, inesperadamente, Manes no cerró con el radicalismo porteño de Lousteau y en su lugar apareció Graciela Ocaña, que se alejó de la Coalición Cívica liderada por Elisa Carrió.

Contra todos

No obstante, el científico se postula por su cuenta y dará la pelea “contra todos” por fuera de los partidos tradicionales, según anunció en un tuit publicado en su cuenta de la red social X.

“Domingo de cierre de listas. ¿Y qué tiene que ver esto con tu vida? La casta se repartió los lugares en la lista como si en estos dos años no hubiera pasado nada”, recriminó Manes, que la tendría complicada para conseguir una de las bancas en la disputa porteña para la Cámara alta.

LE PUEDE INTERESAR

Discapacidad: declaran inconstitucional el veto

LE PUEDE INTERESAR

Los pilotos de aerolíneas anuncian otro paro nacional

“Se piensan que siempre va a haber alguien ahí para lavarles los platos sucios. Pero los argentinos estamos para otra cosa. Nuestros sueños no le piden permiso a nadie. Algún día teníamos que decir basta. Este domingo fue el día. Vamos contra todos. Para adelante”, sentenció el diputado.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que van a competir en las elecciones de octubre

Desde Virginia Gallardo a Jorge Porcel Junior y Karen Reichardt, los candidatos famosos de cada partido

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Banfield

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Lanús

Elevan el alerta a "Naranja" en La Plata por lluvias y tormentas fuertes

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

Batalla cultural de los famosos por “Homo Argentum”

El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa
+ Leidas

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

Vecinos en alerta por un intento de toma de tierras en Villa Elvira

“Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”

Estudiantes: arma el equipo entre regresos y lesionados

De Dubai al Bosque, el goleador tripero que crece en cada fecha

Causa cuadernos: para los peritos, los escribió el chofer Centeno

Llega la ciclogénesis a la Ciudad: alerta naranja por tormentas y lluvias

YPF: alivio a la espera de la cuestión de fondo
Últimas noticias de Política y Economía

Retiran casi 3,8 billones de pesos del mercado para quitarle presión al dólar

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

VIDEO. Buscan reactivar la obra pública en la Provincia

“Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”
Deportes
De Dubai al Bosque, el goleador tripero que crece en cada fecha
Briasco, por lesión, está más afuera que adentro
Estudiantes: arma el equipo entre regresos y lesionados
Cerro Porteño volvió a ganar por el campeonato local y llega ilusionado al cruce con el Pincha
La Reserva se mide ante el Tiburón en City Bell
Policiales
Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
Esperan por un informe del Malbrán en la causa del fentanilo adulterado
Por una golpiza en un boliche, lo condenaron a pagar $110 millones
Debate en La Plata con posturas que se repelen
Una reunión entre “amigos” terminó con 3 apuñalados y un perro muerto
Espectáculos
La China en la tevé: Prostituta VIP y sexo con L-Gante
Un relato que enfrenta el abandono y el duelo
Teatro de Acá: vuelve al Pasaje el ciclo que recibe a la escena local
El hacedor: Adiós a Jorge Maestro, apellido ilustre de la ficción televisiva
Feliz y radiante Pampita y Pepa se dieron una nueva oportunidad
Información General
Polimedicados: un 60% de los mayores de 65 toma más de cinco fármacos
El Perito Moreno entra en retroceso y podría dejar de verse desde la costa
IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, las bacterias del fentanilo contaminado: qué provocan
A 89 años del fusilamiento de Federico García Lorca: una muerte rodeada de misterio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla