Escándalo Epstein: funcionario de Clinton, en jaque

Milei: “Abróchense los cinturones, van a haber muchas más reformas”
Spagnuolo y la denuncia de coimas en Discapacidad: “No tengo nada que ver”
Micros al rojo: el boleto sube 10% y hay problemas con los sueldos
Otra noche de emociones en la gala benéfica de la Fundación Florencio Pérez
Tras la paritaria con estatales, ahora llega el turno de los docentes
El intercambio comercial creció 14,9% y superávit en la balanza
Carrara pidió a la dirigencia estar al servicio de la Ciudad
Uno por uno, todos los asistentes a la cena solidaria por el aniversario de La Plata
Un mojón de la época fundacional estaba en Bolívar y volvió a la Ciudad
Caos total, ninguna certeza: revelan fotos clave del crimen en City Bell
Detenido en una cárcel de La Plata, comandaba una organización narco
Volvieron a asaltar a una pareja de jubilados en una casa de City Bell
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras la difusión de mails comprometedores, Harvard investiga los nexos entre Larry Summers, exsecretario del Tesoro y expresidente de la universidad, y el abusador
La Universidad de Harvard ha reabierto una investigación sobre las conexiones entre su expresidente Larry Summers y Jeffrey Epstein, según anunció ayer un portavoz de la universidad, y la oficina de Summers dijo que renunciaría al consejo de administración de OpenAI, el creador de ChatGPT.
La universidad no mencionó a Summers por su nombre, pero la decisión sigue a la divulgación de correos electrónicos que muestran que Summers, exsecretario del Tesoro durante la administración del presidente demócrata Bill Clinton, mantuvo una relación amistosa con Epstein mucho después de que el financista se declarara culpable de solicitar prostitución de una menor en 2008.
“La Universidad está llevando a cabo una revisión de la información concerniente a individuos en Harvard incluidos en los recién divulgados documentos de Jeffrey Epstein para evaluar qué acciones pueden ser justificadas”, declaró el portavoz Jason Newton en un comunicado reportado primero por el Boston Globe y el Harvard Crimson.
Una revisión anterior completada en 2020 encontró que Epstein visitó el campus de Harvard más de 40 veces después de su condena por delitos sexuales en 2008 y se le dio su propia oficina y acceso irrestricto a un centro de investigación que ayudó a establecer. Al profesor que proporcionó la oficina se le prohibió posteriormente iniciar nuevas investigaciones o asesorar a estudiantes durante al menos dos años.
Summers manifestó el lunes que se retiraría de sus compromisos públicos. Su oficina dijo ayer que eso incluye renunciar al consejo de administración de OpenAI.
“Estoy agradecido por la oportunidad de haber servido, emocionado por el potencial de la empresa y espero seguir su progreso”, indicó en un comunicado.
LE PUEDE INTERESAR
Israel obliga a ortodoxos a hacer el servicio militar
LE PUEDE INTERESAR
Trump sin freno: le dijo “cerdita” a una periodista
El consejo de OpenAI indicó que apreciaba las contribuciones y la perspectiva de Summers.
Summers se unió al consejo de OpenAI en noviembre de 2023, como parte de un esfuerzo por restaurar la estabilidad en la organización sin fines de lucro y traer de vuelta a su CEO Sam Altman después de que sus anteriores miembros del consejo despidieran a Altman días antes.
El martes, Summers apareció ante su clase de economía y abordó su implicación con Epstein. “Algunos de ustedes habrán visto mi declaración de arrepentimiento expresando mi vergüenza con respecto a lo que hice en comunicación con el Sr. Epstein y que he dicho que me voy a retirar de las actividades públicas por un tiempo. Pero creo que es muy importante cumplir con mis obligaciones docentes”, dijo.
Los comentarios de Summers fueron capturados en video por la estudiante de Harvard Rosie Couture, quien compartió las imágenes en línea.
Epstein, quien según las autoridades murió por suicidio en 2019, era un delincuente sexual convicto infame por sus conexiones con personas ricas y poderosas, lo que lo convirtió en un foco de indignación y teorías de conspiración sobre irregularidades entre las élites estadounidenses.
Summers sirvió como secretario del Tesoro de 1999 a 2001 bajo el presidente Clinton. Fue presidente de Harvard durante cinco años, de 2001 a 2006. Cuando se le preguntó sobre los correos electrónicos la semana pasada, Summers emitió un comunicado diciendo que tiene “grandes arrepentimientos en mi vida” y que su asociación con Epstein fue un “gran error de juicio”.
En tanto, las dos cámaras del Congreso de EE UU ya aprobaron un proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a hacer públicos sus archivos sobre Epstein.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí