Escándalo Epstein: funcionario de Clinton, en jaque

La Universidad de Harvard ha reabierto una investigación sobre las conexiones entre su expresidente Larry Summers y Jeffrey Epstein, según anunció ayer un portavoz de la universidad, y la oficina de Summers dijo que renunciaría al consejo de administración de OpenAI, el creador de ChatGPT.

La universidad no mencionó a Summers por su nombre, pero la decisión sigue a la divulgación de correos electrónicos que muestran que Summers, exsecretario del Tesoro durante la administración del presidente demócrata Bill Clinton, mantuvo una relación amistosa con Epstein mucho después de que el financista se declarara culpable de solicitar prostitución de una menor en 2008.

“La Universidad está llevando a cabo una revisión de la información concerniente a individuos en Harvard incluidos en los recién divulgados documentos de Jeffrey Epstein para evaluar qué acciones pueden ser justificadas”, declaró el portavoz Jason Newton en un comunicado reportado primero por el Boston Globe y el Harvard Crimson.

Una revisión anterior completada en 2020 encontró que Epstein visitó el campus de Harvard más de 40 veces después de su condena por delitos sexuales en 2008 y se le dio su propia oficina y acceso irrestricto a un centro de investigación que ayudó a establecer. Al profesor que proporcionó la oficina se le prohibió posteriormente iniciar nuevas investigaciones o asesorar a estudiantes durante al menos dos años.

RENUNCIA A OPENAI

Summers manifestó el lunes que se retiraría de sus compromisos públicos. Su oficina dijo ayer que eso incluye renunciar al consejo de administración de OpenAI.

“Estoy agradecido por la oportunidad de haber servido, emocionado por el potencial de la empresa y espero seguir su progreso”, indicó en un comunicado.

El consejo de OpenAI indicó que apreciaba las contribuciones y la perspectiva de Summers.

Summers se unió al consejo de OpenAI en noviembre de 2023, como parte de un esfuerzo por restaurar la estabilidad en la organización sin fines de lucro y traer de vuelta a su CEO Sam Altman después de que sus anteriores miembros del consejo despidieran a Altman días antes.

El martes, Summers apareció ante su clase de economía y abordó su implicación con Epstein. “Algunos de ustedes habrán visto mi declaración de arrepentimiento expresando mi vergüenza con respecto a lo que hice en comunicación con el Sr. Epstein y que he dicho que me voy a retirar de las actividades públicas por un tiempo. Pero creo que es muy importante cumplir con mis obligaciones docentes”, dijo.

Los comentarios de Summers fueron capturados en video por la estudiante de Harvard Rosie Couture, quien compartió las imágenes en línea.

Epstein, quien según las autoridades murió por suicidio en 2019, era un delincuente sexual convicto infame por sus conexiones con personas ricas y poderosas, lo que lo convirtió en un foco de indignación y teorías de conspiración sobre irregularidades entre las élites estadounidenses.

Summers sirvió como secretario del Tesoro de 1999 a 2001 bajo el presidente Clinton. Fue presidente de Harvard durante cinco años, de 2001 a 2006. Cuando se le preguntó sobre los correos electrónicos la semana pasada, Summers emitió un comunicado diciendo que tiene “grandes arrepentimientos en mi vida” y que su asociación con Epstein fue un “gran error de juicio”.

En tanto, las dos cámaras del Congreso de EE UU ya aprobaron un proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a hacer públicos sus archivos sobre Epstein.