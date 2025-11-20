Maniataron a una mujer de 79 años en Villa Elvira

Uno por uno, todos los asistentes a la cena solidaria por el aniversario de La Plata
Una jubilada de 79 años de Villa Elvira vivió ayer por la mañana un violento asalto dentro de su propia casa, donde fue maniatada, amordazada y despojada de dinero y las llaves de la vivienda. El hecho ocurrió alrededor de las 8.30, cuando la mujer abrió la puerta trasera de su domicilio y fue sorprendida por tres hombres vestidos completamente de negro, con el rostro cubierto y guantes.
Según el testimonio que dio horas después ante las autoridades, uno de los ladrones la tomó por detrás y, junto a los otros dos, la obligaron a ingresar nuevamente a la vivienda. La sentaron en una silla del comedor, le ataron las manos y le colocaron una mordaza antes de cerrar todas las ventanas y puertas. Los asaltantes le exigieron que entregara “los ahorros”, pero ella explicó que solo tenía algo de dinero en su cartera, que había quedado en el living. La denuncia fue radicada en la comisaría Octava.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
